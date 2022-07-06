Актор Панін розповів про погрози від росіян через його антивоєнну позицію: "Пишуть, щоб ти здох"

Російський актор Олексій Панін від першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну говорить правду про жахливу війну та засуджує криваву політику кремлівського диктатора Путіна.

Утім, багато кому не подобається позиція знаменитості. Як зізнався Панін, щодня росіяни пишуть йому повідомлення з погрозами.

Зокрема, вони засуджують актора через те, що він допомагає Українцям та говорить правду про жахливу війну, яку розв'язала Росія.

"Кожного дня знаходять мої телефони і пишуть мені з погрозами: "Щоб ти здох, сволота, тому що ти допомагаєш українцям", "Щоб ти здох, скотина, тому що ти збираєш гроші для пацанів в Одесі", - розповів у своєму Telegram-каналі Панін.

Натомість українці дякують актора за його чітку позицію.

"Я кожного дня чую на вулиці людей з України, які до мене підходять і говорять: "Дякую за позицію", - додав Панін.

Нагадаємо, Юрій Горбунов розповів, що на його думку кожен росіянин винний у війні, яку розв'язала Росія. Шоумен пояснив, чому так вважає.

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