Актор-путініст Сергій Пускепаліс, який підтримував війну в Україні, загинув у ДТП

Сьогодні, 20 вересня, у Росії помер актор Сергій Пускепаліс, який підтримував війну в Україні та неодноразово відвідував окупований країною-агресоркою Донбас.

Зазначається, що путініст загинув у ДТП. Як пишуть російські пропагандисти, актор зіткнувся з вантажівкою у Ростовському районі.. Від отриманих травм Пускепаліс загинув.

"Судячи з усього, удар прийшовся в бік мікроавтобуса. Після такого не виживають. Я бачив одне накрите тіло, що лежало на асфальті", – розповів очевидець аварії.

Сергій Пускепаліс / Фото: kino-teatr.ru

Зазначимо, Сергій Пускепаліс прославився завдяки фільму "Як я провів цим літом". Актор був палким прихильником політики кремлівського диктатора Путіна та публічно підтримував війну в Україні. Ба більше, його дружина поділяла його погляди.

Зокрема, путініст ще від 2016 року активно їздить на Донбас та допомагає російським окупантам, серед яких є й його товариш. Окрім цього, він допомагав російським загарбникам грошима, гуманітарною допомогою та навіть транспортом.

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