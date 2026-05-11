- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 664
- Час на прочитання
- 1 хв
Актор Ращук вперше звернувся до ексдружини, яка звинуватила його в зраді її вагітною з коханкою
Артист поділився знімком колишньої коханої з їхнім спільним сином.
Український актор Володимир Ращук вперше звернувся до ексдружини Вікторії Білан після того, як вона звинуватила його в зрадах із коханкою, коли вона була вагітною.
Артист опублікував в Instagram-stories фото колишньої обраниці, де вона тримає на руках їхнього спільного сина Ярему. Зокрема, він це зробив з нагоди Дня матері, який в Україні цьогоріч святкували 10 травня. Таким чином Володимир Ращук привітав Вікторію Білан з особливою подією. Також він подякував їй за сина.
«З Днем матері! Дякую за сина!» — звернувся до колишньої дружини актор.
Зазначимо, на початку квітня довкола особистого життя Володимира Ращука та Вікторії Білан розгорівся скандал. Актор оголосив, що розійшовся з дружиною, оскільки покохав іншу. Спершу Білан дотримувалась мовчання, але згодом пішла на інтерв’ю до Аліни Доротюк і розкрила свою версію подій. Артистка повідомила, що чоловік її зрадив. Коли Білан була вагітною, Ращук закрутив роман на стороні. Акторка про це дізналась, але чоловік обіцяв їй порвати з коханкою та робити все можливе, аби вона його пробачила. Проте роман Ращука на стороні тривав. Врешті, Вікторія Білан поставила крапку. А тим часом актор почав жити з коханкою і нині саме з нею будує особисте життя.