Актор родом з України Батурін підтримав війну та поскаржився, що батьки називають його зрадником

Юрій Батурін від 24 лютого не спілкується зі своїми батьками та не розуміє, чому вони вважають його зрадником.

Відомий актор Юрій Батурін, який родом із Кіровоградщини, однак багато років живе в РФ, підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, артист від 24 лютого припинив спілкуватися з батьками, які, на відміну від нього, не підтримують ворожу війну, що розв'язала країна-агресорка. Натомість Батурін обурюється, що рідні люди, які живуть у Кіровоградський області, вважають його зрадником.

Юрій Батурін / Фото: kino-teatr.ru

"Я їм ворог. Не спілкуюсь із ними від 24 лютого. Насилу розумію, чому мене там вважають зрадником. Нині мої батьки просто доживають у цій нинішній Україні, не живуть. Їм вже висловлювало оточення, мовляв, як же так, що з Юрою…", - повідомив актор на російському пропагандистському шоу.

Батурін цинічно заявив, що будь-якої миті готовий забрати рідних, яких щодня обстрілює Росія, до себе. Ба більше, він вважає, що його батьки нібито взагалі перебувають у "полоні".

Юрій Батурін / Фото: kino-teatr.ru

"У мене нічого не змінилося стосовно них. Не спілкуюся з ними, бо не хочу провокувати хворих людей, які там перебувають. Живу з думкою, що вони просто у полоні", - цинічно заявив актор.

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