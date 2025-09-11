Актор Роман Луцький розповів про засилля росіян на кінофестивалях і як з цим боротися

Роман Луцький / © Сергій Хандусенко

Сьогодні, 11 вересня, в українських кінотеатрах стартував показ стрічки “Медовий місяць”, де актор Роман Луцький виконав одну з головних ролей.

На допрем’єрному сеансі в розмові з журналістами ТСН.ua зірка фільмів “Сторожова застава” та “Секс і нічого особистого” розповів про засилля росіян на кінофестивалях і як, на його думку, з цим можна боротися.

“Нас повинно бути повно по всьому світу, бо росіян багато всюди на всіх фестивалях. А нам треба теж бути проявленими ще більше, ще більше працювати, заповнювати всі шпаринки. Нам треба пробувати впливати на фестивалі, витісняти, але це має бути державна політика, державна пропаганда. Нас мають чути скрізь. Ми маємо показувати своє кіно на противагу російській пропаганді вбивць. Бо ви ж розумієте, скільки грошей вони вкладають у це, а скільки — ми. Культурна дипломатія дуже ефективна, якщо нею займатися”, — поділився з ТСН.ua Роман Луцький.

Актор Роман Луцький та актриса Ірина Нірша грають головні ролі у фільмі “Медовий місяць”

Нагадаємо, у фільмі “Медовий місяць” Роман Луцький грає психоаналітика Тараса, який разом зі своєю коханою (акторка Ірина Нірша) опиняється у пастці власної квартири в перші дні повномасштабного вторгнення.

“Він психоаналітик, а я — актор, але у нас є спільні риси, наприклад, те, що ми аналізуємо поведінку людей”, — зізнається Луцький.

Зазначимо, стрічка вже отримала Гран-прі на різноманітних кінофестивалях. І тепер її зможуть оцінити й наші глядачі. До слова, сьогодні показ пройде у столичному кінотеатрі “Жовтень” за участі знімальної групи. Медіапартнер — телеканал “1+1 Україна” та 1+1 media.