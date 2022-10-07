Актор Руслан Ханумак зізнався, чому не повертається до України: "Страшно, не хочу померти"

Відомий режисер та сценарист відверто зізнався, як так сталося, що 24 лютого він опинився з родиною за кордоном.

Зірка серіалу "100 тисяч хвилин разом", ведучий і актор Руслан Ханумак в інтерв'ю "ЖВЛ" розповів, чому в день повномасштабного вторгнення РФ до України опинився за кордоном у Європі.

Вони планували цю відпустку давно до дня народження його дружини – блогерки Аліни Шаманської. З початком війни подружжя одразу почало ходити на мітинги в підтримку України, говорити в соціальних мережах про те, що відбувається на батьківщині.

Руслан Ханумак з родиною / Фото: instagram.com/hanumak

Руслану багато хто закидав, що він знав про вторгнення і саме через це виїхав у Європу заздалегідь.

"Ну, весь світ це знав, американська розвідка попереджала. 16, 18, 20-те, 22-ге. Коли ця гнида виступила, що "я декомунізую", це все. Це якась доля, що ми летіли на день народження. Це якось так збіглося, що значить так треба", - прокоментував Ханумак.

Чому Руслан Ханумак не повернувся в Україну, коли почалася війна, та чим займається у США

У перші тижні найголовнішим завданням для нього, каже Руслан, стала безпека рідних, які залишилися в Запоріжжі. Вони противилися їхати зі вже прифронтового міста. Та врешті частину рідні йому таки вдалося вмовити поїхати на захід країни. Руслан же з дружиною і сином, через кілька місяців перебування у Європі, переїхали до США. Тоді отримав і ще більшу порцію хейту, що не повернувся до України у такий скрутний час:

"Я все читав. А що мені казати? Це дуже боляче було та і зараз таке несеться, трошки легше. Треба виправдовуватися за те, що не повернувся. Так, треба. Декілька раз зробив, отримав ще більше хейту. І що мені робити? В такі ситуації потрапило дуже багато артистів. Треба пережити це. Чому не приїхав воювати? Тому що страшно, не хотів померти", - чесно зізнався Ханумак.

Із негативом Руслан змирився. Вони з дружиною не збираються лишитися у США назавжди і на відстані він одразу знайшов військових в Україні, яким регулярно допомагає. Та Руслан просить їх не афішувати цього.

"Був випадок, я попросив видалити. Усі, хто отримував допомогу та всі, хто отримував підтримку – матеріальну чи військову амуніцію, публічної подяки мені не треба", - сказав режисер.

Ханумак продовжує працювати як сценарист і в Америці, а нещодавно став ще й продюсером і музикантом. Та найближчим часом зірка планує приїхати на Батьківщину.

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