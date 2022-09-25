Актор Сергій Журавльов, який служить в лавах ЗСУ, одружився

Відомий український актор, який грав у серіалах "Клятва лікаря" та "Папік-2", Сергій Журавльов одружився.

Актор Сергій Журавльов, який вже пів року служить в лавах ЗСУ, вирішив не відкладати життя на потім.

Так, знаменитість одружився. Обраницею актора стала дівчина на ім'я Юліана.

Весілля Сергія Журавльова / Фото: instagram.com/taraden

Про весілля парочки розповів режисер Денис Тарасов, який був свідком нареченого. Він привітав товариша зі святом та показав весільні фото.

Весілля Сергія Журавльова / Фото: instagram.com/taraden

"Круто, що саме в такий тяжкий час ви об'єднали свої серця й одружилися! Нехай ваш шлюб і ваше кохання буде таким міцним й могутнім, як твої сталеві яйця!", - привітав нареченого Денис.

Весілля Сергія Журавльова / Фото: instagram.com/taraden

Загалом, закохані зробили скромну церемонію. Розписалася парочка у РАЦСі та відсвяткувала весілля у колі близьких друзів.

Весілля Сергія Журавльова / Фото: instagram.com/taraden

Зазначимо, Сергій Журавльов від перший днів війни пішов захищати Україну від російських окупантів. Актор був під Гостомелем та Ірпенем. Окрім цього, знаменитість неодноразово потрапляв під ворожі обстріли.

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