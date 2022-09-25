Актор Сергій Журавльов, який служить в лавах ЗСУ, одружився

Відомий український актор, який грав у серіалах "Клятва лікаря" та "Папік-2", Сергій Журавльов одружився.
Актор Сергій Журавльов, який вже пів року служить в лавах ЗСУ, вирішив не відкладати життя на потім.
Так, знаменитість одружився. Обраницею актора стала дівчина на ім'я Юліана.
Про весілля парочки розповів режисер Денис Тарасов, який був свідком нареченого. Він привітав товариша зі святом та показав весільні фото.
"Круто, що саме в такий тяжкий час ви об'єднали свої серця й одружилися! Нехай ваш шлюб і ваше кохання буде таким міцним й могутнім, як твої сталеві яйця!", - привітав нареченого Денис.
Загалом, закохані зробили скромну церемонію. Розписалася парочка у РАЦСі та відсвяткувала весілля у колі близьких друзів.
Зазначимо, Сергій Журавльов від перший днів війни пішов захищати Україну від російських окупантів. Актор був під Гостомелем та Ірпенем. Окрім цього, знаменитість неодноразово потрапляв під ворожі обстріли.
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