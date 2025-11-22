Актор Сергій Кисіль уперше повністю показав свою донечку-красуню: який вигляд має однорічна дівчинка

Сергій Кисіль / © instagram.com/serhiy_kysil

Реклама

Зірка серіалів від «1+1 Україна», відомий український актор Сергій Кисіль вперше показав свою доньку.

Так, рік тому 21 листопада у зірки народилася третя дитина. Дружина артиста подарувала йому донечку. І ось у її перший день народження Сергій вирішив більше не приховувати її. На своїй сторінці в Instagram він опублікував серію милих фото з малечею.

Сергій Кисіль з донькою / © instagram.com/serhiy_kysil

Водночас актор зізнався, що у такі непрості часи його рятують діти. Він зазначив, що для нього народження донечки минулого року стало особливим зв’язком, який він цінує понад усе.

Реклама

«Марії виповнився рік, я ловлю себе на відчутті, ніби на руках у мене цілий світ, який ще нічого не знає про темряву. Хочеться тримати його тихіше, тепліше, довше. Зв’язок між батьком і донькою особливий — майже непомітний з боку, але всередині дуже сильний. Коли вона усміхається, я розумію: саме ці миті треба берегти найбільше», — зазначив зірка у спільному дописі з СТБ.

Сергій Кисіль з донькою / © instagram.com/serhiy_kysil

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська висловилася про виховання двох доньок, які травмовані дитбудинком. Артистка відповіла на закиди про «відсторонення» старшої доньки.