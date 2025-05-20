Актор Сергій Кисіль вперше розсекретив роман із відомою співачкою, який приховував 20 років

Сергій Кисіль / © скриншот з відео

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Український актор Сергій Кисіль вперше розсекретив роман із відомою співачкою, який тримав у таємниці тривалих 20 років.

Артист в далеких 2000-х роках намагався реалізуватися як співак. Кисіль навіть переміг на проєкті "Караоке на Майдані" та спробував сили на "Шансі". Актор в інтерв'ю Аліні Доротюк пригадав, як продюсер Ігор Кондратюк запросив його виступити на концерті, який організовували для LG. Там Сергій Кисіль познайомився з Мариною Маковій, яка теж брала участь у "Шансі". Згодом пара почала зустрічатися. Вони з'їхалися та навіть заснували власний дует, в якому працювали разом протягом п'яти років.

Марина Маковій / © скриншот з відео

"На концерті я познайомився з дівчиною з "Шансу" Мариною Маковій. І через певний час ми почали зустрічатися. Це був далекий 2005 рік, здається. І ми почали зустрічатися, причому вона з Миколаєва, я з Хмельницького. Познайомилися в Києві, почали зустрічатися телефонами. Почали працювати дуетом, нас кликали на корпоративи, концерти, був великий тур. Ми разом жили і працювали п'ять років", - поділився актор.

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Пара зіштовхнулася з проблемою нестачі грошей. Сергій Кисіль пригадує, що був період, коли артисти не заробляти, вони з Мариною не стали винятком. Врешті, співачка почала шукати інші джерела доходу та пропонувала їм розділитися в кар'єрному плані. Дует почав розпадатися, а Кисіль ревнував обраницю. Останньою краплею для Марини стало те, що коханий відмовився їхати з нею на Слов'янський базар. Після цього співачка зібрала речі та пішла. Так роман пари і закінчився.

Сергій Кисіль та Марина Маковій / © скриншот з відео

"Не пам'ятаю, що то був за період, але в артистів не стало роботи, і в нас також. Ми сиділи без роботи, власне, без грошей. І тоді вона почала шукати. А давай, каже, я запишу собі й тобі пісню. А я кажу, чекай, а як, не дуетом, ти мене кидаєш? І після цього почалося... Мені здається, я почав ревнувати. Вона продовжила писати. Колись, в певний момент, вона підходить і каже: "Мене запросили на Слов'янський базар у Вітебську. Поїдеш зі мною?". Я кажу: "Ні. Чому я маю з тобою їхати?". Вона мені: "Ну як, ми ж з тобою пара, ти ж можеш мене супроводжувати". Я кажу, що ні. Ну, і через місяць не стало цього союзу взагалі", - поділився актор.

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розсекретила свій новий роман. Блогерка вже встигла показати коханого.