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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
878
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1 хв

Актор Сергій Стрельніков після вступу до лав ЗСУ показав, як у бронежилеті тренується

Артист показав, як готувався до базової загальновійськової підготовки.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
1 коментар
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Сергій Стрельніков

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Зірка фільму «Довбуш», український актор Сергій Стрельніков після вступу до лав ЗСУ показав, як у бронежилеті тренується.

На початку жовтня стало відомо, що артист офіційно став військовослужбовцем. Після цього Сергій Стрельніков почав більше ділитися контентом про свою службу у війську. Зокрема, актор в Instagram показав, як готувався до базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Так, Сергій Стрельніков тренував своє тіло, аби витримувати фізичні навантаження. Артист займався спортом та виконував різні вправи з гантелями. При цьому актор був одягнений у бронежилет. Вочевидь, таким чином він хотів, щоб тіло звикало до того, що тепер його часто доведеться носити.

«Як я готувався до БЗВП», — підписав кадри з тренуванням актор.

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Зазначимо, 8 жовтня Сергій Стрельніков оголосив, що вступив до лав ЗСУ. Актор долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем та вже склав присягу.

Нагадаємо, військовим зараз також є зірка серіалу «Віталька» Гарік Бірча. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про службу актора в ЗСУ, його таємне одруження та народження доньки.

Коментарі (1)
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urp4337
17:52, 2026.10.17
Мне вот интересно почему все эти твари артистичные ,которые пирарятся в сми не пошли в штурмовики…его гребаная физподготовка несомненно пригодится при круч...
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