Актор Сергій Стрельніков вступив до лав ЗСУ і розкрив, у якій бригаді служить

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Реклама

Зірка фільму «Довбуш», український Сергій Стрельніков вступив до лав Збройних сил України.

Про це артист оголосив у своєму Instagram. Знаменитість долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Сергій Стрельніков вже склав присягу.

Реклама

«Я, український актор Сергій Стрельніков, повідомляю, що долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність українському народу. Відтепер я є частиною батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем», — говорить актор.

Реклама

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Історія бригади, частиною якої став Сергій Стрельніков, почалась 2014 року з вінницького батальйону територіальної оборони. Саме на базі цього батальйону у січні 2025 року було створено бригаду, яка воює технологіями. Кістяк підрозділу — бійці з бойовим досвідом піхоти, які тепер знаходять і знищують ворога з повітря.

«Для мене честь бути серед цих людей. Тож я налаштований вчитися, звикати до нових умов та сумлінно виконувати обов’язки, які на мене покладено. Дякую всім, хто поруч і підтримує», — зазначив актор.

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Нагадаємо, зірка «Вітальки» Гарік Бірча теж служить в лавах ЗСУ. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, де зараз актор і що відомо про його таємне одруження і народження доньки.

Новини партнерів