ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
10k
Час на прочитання
1 хв

Актор Сергій Стрельніков вступив до лав ЗСУ і розкрив, у якій бригаді служить

Артист офіційно став військовослужбовцем.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
1 коментар
Підпишіться на нас в Google
Сергій Стрельніков

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Зірка фільму «Довбуш», український Сергій Стрельніков вступив до лав Збройних сил України.

Про це артист оголосив у своєму Instagram. Знаменитість долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Сергій Стрельніков вже склав присягу.

«Я, український актор Сергій Стрельніков, повідомляю, що долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність українському народу. Відтепер я є частиною батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем», — говорить актор.

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Історія бригади, частиною якої став Сергій Стрельніков, почалась 2014 року з вінницького батальйону територіальної оборони. Саме на базі цього батальйону у січні 2025 року було створено бригаду, яка воює технологіями. Кістяк підрозділу — бійці з бойовим досвідом піхоти, які тепер знаходять і знищують ворога з повітря.

«Для мене честь бути серед цих людей. Тож я налаштований вчитися, звикати до нових умов та сумлінно виконувати обов’язки, які на мене покладено. Дякую всім, хто поруч і підтримує», — зазначив актор.

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Сергій Стрельніков / © instagram.com/sergiystrelnikov

Нагадаємо, зірка «Вітальки» Гарік Бірча теж служить в лавах ЗСУ. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, де зараз актор і що відомо про його таємне одруження і народження доньки.

Коментарі (1)
Сортувати:
lar7032
00:11, 2026.10.09
через 6 месяцев заболеет и дембельнется как и все эти гуси
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie