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Актор Сергій Стрельніков вступив до лав ЗСУ і розкрив, у якій бригаді служить
Артист офіційно став військовослужбовцем.
Зірка фільму «Довбуш», український Сергій Стрельніков вступив до лав Збройних сил України.
Про це артист оголосив у своєму Instagram. Знаменитість долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Сергій Стрельніков вже склав присягу.
«Я, український актор Сергій Стрельніков, повідомляю, що долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність українському народу. Відтепер я є частиною батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем», — говорить актор.
Історія бригади, частиною якої став Сергій Стрельніков, почалась 2014 року з вінницького батальйону територіальної оборони. Саме на базі цього батальйону у січні 2025 року було створено бригаду, яка воює технологіями. Кістяк підрозділу — бійці з бойовим досвідом піхоти, які тепер знаходять і знищують ворога з повітря.
«Для мене честь бути серед цих людей. Тож я налаштований вчитися, звикати до нових умов та сумлінно виконувати обов’язки, які на мене покладено. Дякую всім, хто поруч і підтримує», — зазначив актор.
Нагадаємо, зірка «Вітальки» Гарік Бірча теж служить в лавах ЗСУ. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, де зараз актор і що відомо про його таємне одруження і народження доньки.