Актор Стівен Фрай розповів, як у Києві ховався від російських ракет: "У місті вибухи"

Знаменитість дві години провів в укритті під час ворожої атаки на столицю України.

Відомий британський актор та гуморист Стівен Фрай розповів, якою була його ніч, коли російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні.

Артист зупинився в одному з готелів Києва. Майже о п'ятій ранку Фрай прокинувся. Ввімкнули сигнал повітряної тривоги, тож адміністрація готелю попросила всіх жильців негайно спуститися до бомбосховища. Актор послухався та пішов до укриття. За словами знаменитості, у бомбосховищі було чимало людей. Вони намагалися відволіктися, розмовляли між собою, а охочі пили каву. За цей час Фрай не почув жодного звуку ані ракет, ані дронів, що пролітають.

Стівен Фрай / Фото: Associated Press

"Прокинувся о 4:45 ранку від наполегливого голосу, який наказував усім у готелі спускатися до бомбосховища. Отже, ми тут. Хтось показав мені додаток для завантаження: як бачите, погодився з наказом залишатися в укритті. Отже, ми всі в підвалі готелю. Кавоварка. Лежаки. Люди весело сміються та розмовляють. Жодного звуку дронів чи ракет, які я можу виявити…", - поділився актор.

Через годину адміністрація готелю знову дала сповіщення, щоб всі залишалися в укритті, адже в Києві звуки вибухів. Фрай пригадав, що деякі жильці все ж повернулися до своїх номерів. Утім, вони через 10 хвилин спустилися знову до укриття, адже, ймовірно, почули звуки вибухів.

Стівен Фрай / Фото: Associated Press

"Минула година, все незрозуміло. Фактично нове оголошення: "Зверніть увагу, у місті вибухи. Залишайся в укритті". Деякі гості готелю знизали плечима і повернулися до своїх номерів. Через 10 хвилин, сором'язливо повернулися назад", - розповів актор.

Гуморист зазначив, що після ворожої ракетної атаки на Київ, у столиці продовжує кипіти життя, а на вулицях гуляє чимало людей.

Нагадаємо, нещодавно Стівен Фрай різко звернувся до росіян. Актор зазначив, яка єдина доля може чекати на окупантів.

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