Актор Стівен Фрай у Києві показав знищену ворожу техніку та різко звернувся до росіян

Відомий британський комедійний актор Стівен Фрай у Києві показав згорілу ворожу російську техніку та різко звернувся до окупантів.

Зокрема, знаменитість переймається долею України у війні з Росією. Фрай бажає українцям скорішої перемоги та повернення всіх окупованих загарбниками земель. Актор закликає країни Європи не припиняти допомагати Україні та ЗСУ.

Тим часом росіянам актор може сказати лише одне – щоб вони здавалися та без жодних ультиматумів покинули українські землі.

Стівен Фрай у Києві / Фото: instagram.com/stephenfryactually

"Очевидно, я б хотів, щоб Путін мав якийсь інсульт або його б довічно арештували, і він доживав віку десь у підвалі. Але от що б я хотів зараз, конкретно, - щоб Захід не припиняв підтримку українців. Я трішки хвилююсь через американські вибори наступного року. І я, звісно, бажаю Збройним силам України успіхів на полі бою. А росіянам скажу: єдине рішення для них - відступити і припинити говорити ультиматумами типу "от як віддасте Донбас, то, може, ми подумаємо…". Ні! Ви не можете віддати їм те, що їм не належить! Тож я бажаю українцям стійкості", - сказав актор в інтерв'ю Олені Фроляк.

Стівен Фрай у Києві / Фото: instagram.com/stephenfryactually

Стівен Фрай також поділився своїми враженнями від поїздки до Києва. Зокрема, він зазначив, що був неабияк здивований, яка столиця України насправді гарна. Але водночас повітряні тривоги повертають до сучасних реалій та нагадують, що в країні йде війна.

Стівен Фрай / Фото: Associated Press

"Звісно, я на все дивився, як трохи дивакуватий турист, ще в потягу. І, звісно, я через свою необізнаність думав побачити понівечені війною будівлі просто всюди, на кожному кроці. А насправді ти бачиш сучасні будинки. Це те, що я побачив, наприклад, у центрі Києва. Гарна опера, люди поспішають у своїх справах, кафе працюють, магазини відчинені. А потім пролунала повітряна тривога, і це мене повернуло до реальності, і ти розумієш, що ось вона - небезпека. І це правда. І небезпечно всюди. Та попри це, я однаково подорожуватиму. Місто Київ - фантастичне", - поділився актор.

Нагадаємо, Стівен Фрай днями потягом із Польщі приїхав до Києва. Актор вже розкрив, чому прибув до України.

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