Актор Стороженко отримав серйозне поранення на передовій: "Накрили касетні міни"

Відомий актор Мартін Філдман, справжнє ім'я якого Віктор Стороженко, потрапив до лікарні.
Актор Віктор Стороженко отримав серйозне поранення на Донеччині.
У своєму Instagram знаменитість розповів, що окупанти захопили їхні позиції. Утім, вони вигнали загарбників та відправили їх на концерт Кобзона.
"Пекельна битва у Донецькій області. Битва тривала від 7:00 і до заходу сонця, за підтримкою танків і артилерії, що переважає, п**ари захопили наші позиції. Увечері ми знищили ворога і повернули контроль над фронтом", - розповів актор .
Актор повідомив, що згодом окупанти накрили їхні позиції мінами. Стороженко отримав серйозні поранення. Вже після медичної евакуації знаменитість дізнався, що ЗСУ зачистили від загарбників лінію фронту де служив актор.
"Наша команда розрахунком розбила їх на захопленій позиції, всі п**ари, які забігли в бліндаж, 200-ті, після чого штурмова бригада висунулась на зачистку. О 18:45 нашу точку накрили касетні міни! Вже під час мед. евакуації ми дізналися, що все підчищено, фронт під нашим контролем! Моя жертва не даремна! Слава Україні!" – зазначив актор.
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