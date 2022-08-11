Актор Стороженко отримав серйозне поранення на передовій: "Накрили касетні міни"

Актор Віктор Стороженко отримав серйозне поранення на Донеччині.

У своєму Instagram знаменитість розповів, що окупанти захопили їхні позиції. Утім, вони вигнали загарбників та відправили їх на концерт Кобзона.

"Пекельна битва у Донецькій області. Битва тривала від 7:00 і до заходу сонця, за підтримкою танків і артилерії, що переважає, п**ари захопили наші позиції. Увечері ми знищили ворога і повернули контроль над фронтом", - розповів актор .

Актор повідомив, що згодом окупанти накрили їхні позиції мінами. Стороженко отримав серйозні поранення. Вже після медичної евакуації знаменитість дізнався, що ЗСУ зачистили від загарбників лінію фронту де служив актор.

Фото: martinfildman/Instagram

"Наша команда розрахунком розбила їх на захопленій позиції, всі п**ари, які забігли в бліндаж, 200-ті, після чого штурмова бригада висунулась на зачистку. О 18:45 нашу точку накрили касетні міни! Вже під час мед. евакуації ми дізналися, що все підчищено, фронт під нашим контролем! Моя жертва не даремна! Слава Україні!" – зазначив актор.

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