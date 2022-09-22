Акторка Тишкевич показала, як лікується від тяжкої хвороби: "Часто плачу, але віри не втрачаю"

Відома українська акторка Катерина Тишкевич продовжує вести відчайдушну боротьбу з важкою хворобою.
Артистка Катерина Тишкевич поділилася подробицями свого лікування в Україні.
Загалом, знаменитість продовжує вести боротьбу з тяжкою хворобою. Після відчайдушних спроб вилікуватися за кордоном, лікарі порадили акторці поїхати на захід України, що вона й зробила.
Там Катерині ставлять крапельниці, також зірка проходить й інші процедури. Окрім цього, знаменитість дихає чистим повітрям та проводить медитації.
"Я геть зморена від хронічного болю та тривоги за самопочуття, тому прийняла рішення поїхати на лікування туди, куди порадили лікарі. Сама. Там продовжу крапельниці, пігулки, а також медитації, дихання. Та й зміна картинки має хоч трохи полегшити стан, бо я все літо, а тепер вже майже і вересень, пролежала вдома, або в лікарнях. Нв з ким не спілкуюсь, часто плачу, але віри не втрачаю", - поділилася знаменитість.
Зокрема, Катерина в Instagram ділиться з шанувальниками світлинами, як минає її лікування у селі Нижнє Солотвино, що на Закарпатті.
Нагадаємо, наприкінці червня українська акторка Катерина Тишкевич повідомила, що вже вісім років бореться з невизначеним діагнозом. Знаменитість постійно страждає від головного болю.
За 8 років лікарі так і не змогли встановити діагноз. Від початку війни хвороба Тишкевич почала прогресувати. Стан акторки погіршився, і вона припинила вставати з ліжка. Ліки, які раніше допомагали Катерині, припинили діяти.
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