Акторка Тишкевич показала, як лікується від тяжкої хвороби: "Часто плачу, але віри не втрачаю"

Артистка Катерина Тишкевич поділилася подробицями свого лікування в Україні.

Загалом, знаменитість продовжує вести боротьбу з тяжкою хворобою. Після відчайдушних спроб вилікуватися за кордоном, лікарі порадили акторці поїхати на захід України, що вона й зробила.

Там Катерині ставлять крапельниці, також зірка проходить й інші процедури. Окрім цього, знаменитість дихає чистим повітрям та проводить медитації.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Я геть зморена від хронічного болю та тривоги за самопочуття, тому прийняла рішення поїхати на лікування туди, куди порадили лікарі. Сама. Там продовжу крапельниці, пігулки, а також медитації, дихання. Та й зміна картинки має хоч трохи полегшити стан, бо я все літо, а тепер вже майже і вересень, пролежала вдома, або в лікарнях. Нв з ким не спілкуюсь, часто плачу, але віри не втрачаю", - поділилася знаменитість.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Зокрема, Катерина в Instagram ділиться з шанувальниками світлинами, як минає її лікування у селі Нижнє Солотвино, що на Закарпатті.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Нагадаємо, наприкінці червня українська акторка Катерина Тишкевич повідомила, що вже вісім років бореться з невизначеним діагнозом. Знаменитість постійно страждає від головного болю.

За 8 років лікарі так і не змогли встановити діагноз. Від початку війни хвороба Тишкевич почала прогресувати. Стан акторки погіршився, і вона припинила вставати з ліжка. Ліки, які раніше допомагали Катерині, припинили діяти.

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