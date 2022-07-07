Актор-трансгендер Елліот Пейдж оприлюднив нове фото на паспорт, де постав чоловіком

Так, на сторінці в Instagram Елліот Пейдж розмістив світлину, зроблену на паспорт.

На ній зірка стрічок "Джуно", "Початок" і "Люди Ікс" постає вже чоловіком. Елліот позує у чорній футболці з зосередженим обличчям. Як зазначив актор, він "ніколи не гадав, що йому може сподобатися фото на паспорт".

Елліот Пейдж / Фото: instagram.com/elliotpage

Нагадаємо, що у грудні 2020 року акторка Еллен Пейдж оголосила, що вона змінила стать. Артистка попросила відтепер називати себе відповідно до гендеру – Елліотом.

Еллен Пейдж до зміни статі / Фото: Getty Images

Як зізнався актор-трансгендер, після зміни статі він нарешті почувається комфортно та щасливо. У березні 2021-го року Пейдж переніс мастектомію – операцію з видалення молочних залоз.

Елліот Пейдж / Фото: instagram.com/elliotpage

Зазначимо, що у січні 2018-го року, ще тоді Еллен Пейдж вступила у шлюб зі своєю партнеркою, танцівницею Еммою Портнер. Та у січні 2021-го подружжя оголосило про розлучення.

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