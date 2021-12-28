Актор-трансгендер Елліот Пейдж показав, як змінився за рік після зміни статі

Актор-трансгендер Елліот Пейдж показав, як змінився за рік після зміни статі

Фани помітили, що артист став мати щасливіший вигляд.

Голлівудський актор-трансгендер, зірка стрічки "Джуно" Елліот Пейдж показав, як змінився за рік після зміни статі.

На сторінці в Instagram артист розмістив кадр, зроблений під час прогулянки разом з домашнім улюбленцем, собакою породи мальтипу за окликом Мо. "Надсилаємо вам трохи кохання", - підписав кадр Пейдж.

Елліот змінив стать рік тому / instagram.com/elliotpage

На фото Елліот постає у кепці, куртці та в безпровідних навушниках, на руках він тримає чотирилапого друга, і усміхається у камеру.

Елліот Пейдж зробив операцію з видалення грудей / instagram.com/elliotpage

Своєю чергою, фоловери сторінки Пейджа зазначили, що після зміни статі він став мати щасливіший та впевненіший вигляд. "Який ти симпатичний", "мені дуже подобаються твої зміни", "я в захваті від того, що з тобою відбувається. Ти мене надихаєш".

Зазначимо, що у грудні 2020 року акторка Еллен Пейдж оголосила, що вона змінила стать. Артистка попросила відтепер називати себе відповідно до гендеру – Елліотом.

Елліот Пейдж до зміни статі / Getty Images

До цього, у січні 2018-го року, Еллен вступила у шлюб зі своєю партнеркою, танцівницею Еммою Портнер. Та у січні 2021-го подружжя оголосило про розлучення.

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