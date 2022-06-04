Актор-трансгендер Елліот Пейдж показав, який вигляд зараз має його тіло: "Ніколи не буду жінкою"

Актор-трансгендер Елліот Пейдж показав, який вигляд зараз має його тіло: "Ніколи не буду жінкою"

Голлівудський актор-трансгендер Елліот Пейдж, який наприкінці 2020-го року змінив стать, прикрасив обкладинку видання Esquire.

Зірка фільмів "Джуно", "Початок" і "Люди Ікс" знявся у чорно-білій фотосесії, де показав, як змінилася його фігура. Зокрема, 35-річний знаменитість похизувався оголеним накачаним торсом та засвітив шрами після мастектомії.

Крім того, Пейдж дав інтерв'ю журналу. Так, він розповів про свій трансгендерний перехід і складнощі, пов'язані з цим.

Елліот зазначив, що проблеми з неприйняттям себе у нього виникли ще в дитинстві. Зокрема, він почувався набагато комфортніше у компанії хлопчиків, дуже любив грати у футбол. Як розповів актор, великим потрясінням для нього став поділ хлопчиків та дівчаток.

"Я пам'ятаю рік, коли дівчаток та хлопчиків розділили за різними командами. Я був такий розгублений, такий засмучений. Я плакав і говорив мамі: "Будь ласка, ще один рік, ще один рік!". Коли я грав із хлопчиками у футбол на перервах і під час обіду — я був у захопленні. Мені дали пограти ще рік, потім довелося перейти у жіночу команду", – поділився він.

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Також Пейдж не міг уявити себе старою жінкою: "У мене не було майбутнього. Я ніколи не був дівчиною. Я ніколи не буду жінкою".

Нагадаємо, актор розповів про свою гомосексуальність 2014 року. За чотири роки тоді ще Еллен одружилася зі своєю коханою. Наприкінці 2020-го зірка заявив, що вважає себе трансгендерним чоловіком. А 2021-го подружжя оголосило про розлучення.

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