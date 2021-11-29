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Актор-трансгендер Пейдж оголив м'язистий торс і показав шрами після мастектомії

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Актор-трансгендер Пейдж оголив м'язистий торс і показав шрами після мастектомії

Елліот Пейдж / Associated Press

Зірка минулого року змінив стать.

Голлівудський актор-трансгендер Елліот Пейдж, який наприкінці минулого року змінив стать, показав, який має вигляд його тіло.

Так, у фотоблогу 34-річний зірка стрічок "Джуно" і "Початок" опублікував селфі, де позував у своїй спальні у спортивних штанях. Елліот похизувався м'язистим торсом та засвітив шрами після мастектомії.

Елліот Пейдж / © instagram.com/elliotpage
Елліот Пейдж / instagram.com/elliotpage

У дописі знаменитість поділився, що придбав новий смартфон.

Менш ніж за добу публікація зібрала понад 1,6 млн вподобань та 20 тисяч коментарів. Користувачі писали, що Пейдж має чудовий вигляд.

  • О, Боже! Ти неймовірний
  • Маєш гарячий вигляд
  • Ти такий красивий та щасливий

Зауважимо, у грудні 2020 року акторка Еллен Пейдж оголосила, що вона змінила стать. Артистка попросила називати себе відповідно до гендеру – Елліотом. До цього, у січні 2018-го знаменитість одружилася зі своєю партнеркою, танцівницею Еммою Портнер. Та у січні 2021-го подружжя оголосило про розлучення.

Згодом зірка вперше як чоловік постав на обкладинці журналу. Артист розповів, як переніс мастектомію.

До зміни статі він мав такий вигляд:

Елліот Пейдж до зміни статі / © instagram.com/elliotpage
Елліот Пейдж до зміни статі / instagram.com/elliotpage

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