Актор-трансгендер Пейдж оголив м'язистий торс і показав шрами після мастектомії

Зірка минулого року змінив стать.
Голлівудський актор-трансгендер Елліот Пейдж, який наприкінці минулого року змінив стать, показав, який має вигляд його тіло.
Так, у фотоблогу 34-річний зірка стрічок "Джуно" і "Початок" опублікував селфі, де позував у своїй спальні у спортивних штанях. Елліот похизувався м'язистим торсом та засвітив шрами після мастектомії.
У дописі знаменитість поділився, що придбав новий смартфон.
Менш ніж за добу публікація зібрала понад 1,6 млн вподобань та 20 тисяч коментарів. Користувачі писали, що Пейдж має чудовий вигляд.
- О, Боже! Ти неймовірний
- Маєш гарячий вигляд
- Ти такий красивий та щасливий
Зауважимо, у грудні 2020 року акторка Еллен Пейдж оголосила, що вона змінила стать. Артистка попросила називати себе відповідно до гендеру – Елліотом. До цього, у січні 2018-го знаменитість одружилася зі своєю партнеркою, танцівницею Еммою Портнер. Та у січні 2021-го подружжя оголосило про розлучення.
Згодом зірка вперше як чоловік постав на обкладинці журналу. Артист розповів, як переніс мастектомію.
До зміни статі він мав такий вигляд:
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