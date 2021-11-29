Актор-трансгендер Пейдж оголив м'язистий торс і показав шрами після мастектомії

Актор-трансгендер Пейдж оголив м'язистий торс і показав шрами після мастектомії

Зірка минулого року змінив стать.

Голлівудський актор-трансгендер Елліот Пейдж, який наприкінці минулого року змінив стать, показав, який має вигляд його тіло.

Так, у фотоблогу 34-річний зірка стрічок "Джуно" і "Початок" опублікував селфі, де позував у своїй спальні у спортивних штанях. Елліот похизувався м'язистим торсом та засвітив шрами після мастектомії.

Елліот Пейдж / instagram.com/elliotpage

У дописі знаменитість поділився, що придбав новий смартфон.

Менш ніж за добу публікація зібрала понад 1,6 млн вподобань та 20 тисяч коментарів. Користувачі писали, що Пейдж має чудовий вигляд.

О, Боже! Ти неймовірний

Маєш гарячий вигляд

Ти такий красивий та щасливий

Зауважимо, у грудні 2020 року акторка Еллен Пейдж оголосила, що вона змінила стать. Артистка попросила називати себе відповідно до гендеру – Елліотом. До цього, у січні 2018-го знаменитість одружилася зі своєю партнеркою, танцівницею Еммою Портнер. Та у січні 2021-го подружжя оголосило про розлучення.

Згодом зірка вперше як чоловік постав на обкладинці журналу. Артист розповів, як переніс мастектомію.

До зміни статі він мав такий вигляд:

Елліот Пейдж до зміни статі / instagram.com/elliotpage

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