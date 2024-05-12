Актор В'ячеслав Довженко прокоментував, чи потрібно під час війни фінансувати кіновиробництво

Популярний актор В'ячеслав Довженко прокоментував, чи потрібно під час війни фінансувати українське кіновиробництво.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист зізнався, що не може виступати експертом. Утім, він зазначив, що чимало років довелося витратити на те, аби держава почала вкладати кошти в українське кіно. За словами Довженка, якщо фінансування немає, відповідно занепаде кінематограф.

В'ячеслав Довженко / Фото: скриншот з відео

"Я не маю права в даному випадку виступати як якесь мірило правдивості. Чисто технічно можу озвучити, якщо ми не виділимо грошей на кіно, то у нас його не буде. Якщо гроші не виділяються, то вони до бюджету потім не вносяться. Чималих років коштувало нашій державі здобути статус, коли бюджет виділяв гроші на кіно. Якщо ми заберемо це – невідомо коли до нас повернеться ця історія. Ми просто втратимо кіно", - зазначив актор.

В'ячеслав Довженко також наголосив, що якщо Україна не буде виготовляти свій кінопродукт, то українці шукатимуть інший. Відповідно тоді й стає популярним російське кіно, адже своє просто не виготовлятиметься. Тож, аби відмовитися від культури ворога, потрібно вкладатися у свою.

В'ячеслав Довженко / Фото: скриншот з відео

"Ми втрачаємо ціле покоління в культурному просторі: ті, які за кордоном перебувають, ті, які не знають, що таке українське кіно і театр. Чим заміняти – їм нічим. Зараз покоління дітей - 8-9 років – дивляться "Машу і Мєдвєдя". Чия це проблем, що за стільки років ми не створили? Коли почалося російське вторгнення, всі зашарілися, а що ж показувати? А хто заважав знімати свій продукт?" – додав артист.

Нагадаємо, раніше В'ячеслав Довженко відповідав, чи піде воювати, якщо отримає повістку. Також актор прокоментував бронь в артистів від мобілізації.

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