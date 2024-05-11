Актор В'ячеслав Довженко різко висловився про свої ролі в російському кіно: "Розтоптати і наплювати"

До війни артист іноді грав у російських стрічках.
Популярний український актор В'ячеслав Довженко різко висловився про свої ролі у російському кіно.
Артист переконаний, що вони взагалі не варті уваги. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" актор зазначив, що про ролі в російських картинах краще забути, а натомість розвивати український кінематограф.
"Забути про них і розтоптати. Наплювати і забути, як говорила моя бабуся", - зазначив актор.
В'ячеслав Довженко також наголосив, що чимало українських акторів знімалися в російських стрічках, адже РФ насаджувала свою культуру. Нині активно розвивається український кінематограф, на який Росія впливу немає. Тож, Довженко переконаний, що варто не гаяти момент, а далі досягати успіхів в кіновиробництві України.
"Так сталося історично, що до певного часу ми існували в орбіті російської культури. Потім ми від неї відкололися. Потім почали начебто створювати свою культуру. Є здобутки зараз певні – давайте робити далі", - зазначив артист.
Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Довженко зізнався, чи візьме до рук зброю у разі вручення йому повістки.
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