Актор-військовий Девізоров приголомшив причиною розлучення з колишньою: "Важко переживав"

Зірка "Перших ластівок", актор-військовий Максим Девізоров вперше розповів подробиці про розлучення з акторкою Світланою Гордієнко після двох років шлюбу.

Девізоров зазначив, що розрив стосунків з колегою був дуже болісним періодом. Він зізнався, що покласти кінець шлюбу довелося через зраду з боку колишньої дружини. Врешті, пережитий досвід підштовхнув Максима до створення нової вистави "І в горі, і в радості". За словами зірки, її сюжет тісно переплетений з його особистим життям. Але водночас містить і вигадані елементи.

Світлана Гордієнко та Максим Девізоров / Фото: instagram.com/devizorov

"Я вирішив попрацювати з подією, яка мене просто винесла свого часу – звістка про розлучення та зраду від дівчини, яку я на той момент кохав. Тому у п'єсі є моменти, що взяті з життя, але також є місце і художній вигадці. Важко переживав розлучення. Як бачите, поки живий", - розповів актор в інтерв'ю УНІАН.

Нагадаємо, через місяць після новини про розлучення Максима Девізорова і Світлани Гордієнко акторка повідомила про поповнення у її родині. Артистка народила сина Іосіфа. Хто став батьком дитини – знаменитість ретельно тримає в таємниці.