Актор-військовий Девізоров різко висловився про шлюб з Гордієнко, яка народила від іншого

Зірка "Перших ластівок", актор-військовий Максим Девізоров різко висловився про шлюб із колегою Світланою Гордієнко, яка незабаром після їхнього розлучення народила від іншого.

Артисти зіграли весілля у травні 2022 року, а вже в липні 2024-го оголосили про розрив. Що стало причиною такого рішення – достеменно невідомо. Очевидно, розлучення не минулося без скандалів. Девізоров в інтерв'ю Oboz.ua доволі різко відгукується про колишню обраницю. Актор говорить, що на його життєвому шляху трапилась не та людина – "гниле яблуко". Артист також зазначає, що вони не підтримують зв'язок, адже він не бачить в цьому сенсу.

"Я скажу одним реченням, і більше ми не будемо про це говорити, добре? Просто не та людина зустрілася на моєму шляху. Гниле яблуко. Ось і вся причина. Стосунків ми наразі не підтримуємо ніяких – це для мене не має сенсу", - прокоментував актор.

Світлана Гордієнко та Максим Девізоров / Фото: instagram.com/devizorov

Після розлучення Максим Девізоров не квапиться будувати нові стосунки. Артист запевняє, що наразі його серце вільне.

Зазначимо, Максим Девізоров та Світлана Гордієнко стали подружжям у травні 2022 року. Однак вже в липні цього року акторка оголосила, що вони не разом. Артистка зазначила, можливо, є "егоїстичною та жорстокою", однак в них різні поняття слова "сім'я". Уже в серпні Гордієнко оголосила, що народила первістка. Батьком дитини став не Девізоров. Подейкують, що артистка народила від колеги за серіалом "Плут 2" Романа Соболевського. До речі, у первістка Гордієнко по батькові Романович.

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