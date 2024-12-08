Актор-військовий Дмитро Сова розкрив свої нові обов'язки у складі Сухопутних військ ЗСУ

Зірка стрічки "Село на мільйон", український актор і військовий Дмитро Сова поділився подробицями своєї служби.

Так, дещо раніше знаменитість повідомляв, що його перевели з Повітряних сил, де він був раніше, до Сухопутних військ. Перебуваючи у складі нової бригади, Дмитро розповів, що зараз територіально служить у Києві. Актор розкрив, що тепер працює у відділенні ЗМІ. У його обов'язки входить розвиток рекрутингової системи.

"Мене перевели до Києва. Зараз я сприяю розвитку рекрутингу Міністерства оборони, ЗСУ, Сухопутних військ. Якраз працюю у відділенні ЗМІ", - повідомив Сова у коментарі "Неймовірній правді про зірок".

Дмитро Сова та Дар'я Легейда

Тож тепер військовослужбовець зможе частіше бачитися зі своєю коханою Дар'єю. Своєю чергою, обраниця актора повідомляє, що війна все ж внесла корективи у їхні стосунки. Але у будь-якому разі пара всіляко підтримує один одного у кризові моменти.

"Намагаємося один одного підтримати, пройти і прожити цей весь період. Не можна сказати насправді, будемо чесними, що все солодко по всіх фронтах. Це важко, але можливо", - пояснила Дар'я Легейда.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль показала свого 16-річного сина у військовій формі. Зіркова мама вже пожартувала про вигляд Веніаміна.

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