Актор-військовий Геннадій Попенко назвав артистів, які здивували його під час війни

Відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко висловився про українських артистів під час повномасштабної війни.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" шоумен зізнався, що деякі знаменитості його неприємно здивували. Зокрема, це ті, що виїхали з України під час війни, розважаються за кордоном та обрали мовчазну позицію.

"Багато таких, які зникли, і ти не знаєш, де вони. Їх просто немає, і вони нічого про себе не говорять. Або ті, які тусуються зараз десь там на вечірках за кордоном", - поділився актор.

Геннадій Попенко / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

Утім, було й чимало таких, що приємно здивували Геннадія Попенка. Зокрема, це стосується музиканта Жені Галича, який відкрився для актора по-новому. Шоумен говорить, що якось перетнувся зі співаком, і той мав хворобливий вигляд і був емоційно нестабільним. Тим не менш, згодом Галич вступив до лав ЗСУ і неабияк змінився в кращий бік.

"Женя Галич…Коли я вже був в армії, ми випадково з ним перетнулися. Він був у такому емоційному стані, хворенький трохи. Видно, що емоції його так сильно зачіпають. Потім він пішов до армії. Він настільки розкрився, що настільки ще крутішим став. Армія настільки йому допомогла", - зазначив актор.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Також Геннадія Попенка приємно здивувала акторка Даша Трегубова. Зокрема, вона раніше публічно поділилася, що переосмислила своє ставлення до творчості й довоєнної співпраці з росіянами та визнала, що зробила велику помилку. На думку Попенка, про це треба говорити публічно та ставати прикладом.

"Нещодавно прочитав ще про Дашу Трегубову, її зізнання, як вона переосмислила свою минулу творчість і ставлення до росіян і Росії, до того, що вона там багато працювала. Сказала, що вона була не права. Коли це робиться публічно, це настільки круто, бо це дає правильний посил", - додав актор.

Геннадій Попенко і Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Нагадаємо, нещодавно актор-захисник Геннадій Попенко висловив свої прогнози й припустив, коли закінчиться війна в Україні.

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