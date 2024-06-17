Актор-військовий Геннадій Попенко розкрив, як дружина відреагувала на його вступ до лав ЗСУ

Відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко розповів, як дружина Ірина відреагувала на його вступ до лав ЗСУ.

Шоумен вирушив на службу влітку 2022 року. Як зізнався Попенко, після початку повномасштабного російського вторгнення та пережитої окупації, світогляд дружини змінився. Тож, Ірина підтримала рішення чоловіка служити в лавах ЗСУ.

Геннадій Попенко з дружиною / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

"Після повномасштабного вторгнення, окупації дружина сильно змінилася. Мені здається, що якби їй дали можливість стріляти у ворога, то вона б ані на мить не замислилася б. Їй важко було б пояснити собі, чому її чоловік не служить в армії в такий момент. Так само і мені було б важко вигадати аргумент, чому я не в армії", - розповів Попенко в інтерв'ю Oboz.ua.

Поки чоловік служить на фронті, Ірина теж не сидить без діла. Геннадій Попенко поділився, що його дружина працює у волонтерському центрі, який вони відкрили після деокупації Іванкова. Спочатку Ірина займалася закриттям гуманітарних потреб, а нині ж плете маскувальні сітки.

Геннадій Попенко з дружиною / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

"Дружина не може відірватися від волонтерського центру. Ми його відкрили у перші дні деокупації, займалися закриттям гуманітарних питань регіону. Понад рік тому дівчата перейшли на маскувальні сітки і роботи в них так багато, що це вже справжній конвеєр", - поділився актор.

Шоумен також розповів, як вони з дружиною підтримують стосунки на відстані. Подружжя намагається щовечора телефонувати одне одному через відеоз'язок. Попенка втішає те, що хоч так він може проводити час із родиною та спостерігати за тим, як ростуть його діти.

Геннадій Попенко з дружиною та дітьми / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

"Щовечора ми намагаємося зробити відеодзвінок, щоб дівчата змогли побачити тата. Звісно, розмова виходить заголосна, але ж це щастя – мати можливість побачити нові синці меншої чи почути про успіхи у баскетболі старшої. У нас із дружиною було багато сімейних традицій до моєї служби в армії. Але зараз тішимося із того, що маємо", - додав ведучий.

Нагадаємо, раніше Геннадій Попенко розповідав, де та на якому напряму служить. Ведучий також ділився, чим займається на фронті.

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