Актор-військовий Іваниця висловився про Лірника, який жив у РФ: "Добре, що не став зовсім Молочним"

Колишній учасник "Дизель Шоу", український актор Олег Іваниця висловився про скандального коміка Антона Лірника, який тривалий час жив у Росії.

Шоумен говорить, що хоч гуморист і просував російські наративи, однак не став другим Андрієм Молочним, який активно підтримує війну в Україні, живе в Росії та робить українофобні заяви. Наскільки відомо Іваниці, Лірник під час війни покинув РФ і оселився за кордоном. Виїзд гумориста з України актор оцінювати не береться, адже це винятково його рішення та вибір.

"Дуже добре, що він не став там зовсім Молочним (Андрій Молочний – прим. ред.). Наскільки мені відомо, Антон Лірник зараз не живе в Росії. І якщо якимось чином допомагає знайомим військовим чи взагалі ЗСУ, то це йому лише в плюс. А те, що він опинився за кордоном, не повернувся до України, – це його вибір та рішення", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Антон Лірник / Фото: instagram.com/lirnik

Тим не менш, Олег Іваниця переконаний, що виїзд медійних людей під час війни за кордон негативно впливає на настрої населення. На думку актора, все ж таки треба лишатися, адже це вселяє віру та надію на краще. Однак засуджувати виїзд за кордон під час війни артист не береться. За словами шоумена, він не знає, в кого які виникли обставини.

"Хоча знаєте, коли медійні особи виїжджають з країни, це впливає на загальний емоційний стан у країні. Люди починають думати: "О, цей виїхав і он той спакував валізи. Що робити?". Я добре пам'ятаю один момент на початку вторгнення. Не дуже люблю, коли мене впізнають на вулиці. Але коли бачили у військовій формі в ті дні, розумів, що це діяло як заспокійлива терапія. Тому можна сказати, що відомі люди, які виїхали, це в мінус країні, бо негативно впливає на суспільну думку. Але знову ж таки, якщо людина має, припустімо, малих дітей, то її важко засуджувати", - висловився артист.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Зазначимо, Антон Лірник до початку повномасштабної війни жив у Росії, але згодом звідти виїхав. Він засудив воєнні дії, але лише картинкою у фотоблогу. У березні 2022-го шоумен взагалі звертався до диктатора путіна з проханням надати "зелений коридор" для жителів Волновахи. Влітку того ж року Лірник разом із "хорошими росіянами" виступав на благодійному концерті. Нещодавно ж гуморист Дядя Жора розкрив, де перебуває скандальний комік та чим він займається.

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