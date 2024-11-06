Актор-військовий Іваниця висловився про Лірника, який жив у РФ: "Добре, що не став зовсім Молочним"

Також артист висловив свою думку про медійних людей, які під час війни покинули Україну.
Колишній учасник "Дизель Шоу", український актор Олег Іваниця висловився про скандального коміка Антона Лірника, який тривалий час жив у Росії.
Шоумен говорить, що хоч гуморист і просував російські наративи, однак не став другим Андрієм Молочним, який активно підтримує війну в Україні, живе в Росії та робить українофобні заяви. Наскільки відомо Іваниці, Лірник під час війни покинув РФ і оселився за кордоном. Виїзд гумориста з України актор оцінювати не береться, адже це винятково його рішення та вибір.
"Дуже добре, що він не став там зовсім Молочним (Андрій Молочний – прим. ред.). Наскільки мені відомо, Антон Лірник зараз не живе в Росії. І якщо якимось чином допомагає знайомим військовим чи взагалі ЗСУ, то це йому лише в плюс. А те, що він опинився за кордоном, не повернувся до України, – це його вибір та рішення", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.
Тим не менш, Олег Іваниця переконаний, що виїзд медійних людей під час війни за кордон негативно впливає на настрої населення. На думку актора, все ж таки треба лишатися, адже це вселяє віру та надію на краще. Однак засуджувати виїзд за кордон під час війни артист не береться. За словами шоумена, він не знає, в кого які виникли обставини.
"Хоча знаєте, коли медійні особи виїжджають з країни, це впливає на загальний емоційний стан у країні. Люди починають думати: "О, цей виїхав і он той спакував валізи. Що робити?". Я добре пам'ятаю один момент на початку вторгнення. Не дуже люблю, коли мене впізнають на вулиці. Але коли бачили у військовій формі в ті дні, розумів, що це діяло як заспокійлива терапія. Тому можна сказати, що відомі люди, які виїхали, це в мінус країні, бо негативно впливає на суспільну думку. Але знову ж таки, якщо людина має, припустімо, малих дітей, то її важко засуджувати", - висловився артист.
Зазначимо, Антон Лірник до початку повномасштабної війни жив у Росії, але згодом звідти виїхав. Він засудив воєнні дії, але лише картинкою у фотоблогу. У березні 2022-го шоумен взагалі звертався до диктатора путіна з проханням надати "зелений коридор" для жителів Волновахи. Влітку того ж року Лірник разом із "хорошими росіянами" виступав на благодійному концерті. Нещодавно ж гуморист Дядя Жора розкрив, де перебуває скандальний комік та чим він займається.
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