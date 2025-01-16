Актор-військовий Максим Неліпа розповів про свою складну хворобу і пояснив, чому опинився в лікарні

Український актор та телеведучий Максим Неліпа вийшов на зв'язок з лікарні в Дніпрі та розповів про свою складну хворобу.

Так, в Мережі раніше з'явилися новини, що шоумен, який від початку повномасштабної війни служить на фронті, дістав серйозне поранення. Однак у своєму Facebook артист спростував цю інформацію. Максим Неліпа підтвердив, що дійсно перебуває в лікарні в Дніпрі, однак з іншої причини.

Насправді ж шоумен страждає від хвороби. У деталі артист не вдавався. Максим Неліпа лиш зазначив, що "перебіг хвороби та її суть не з простих". Утім, ведучий поступово одужує та цілком впевнений в успіху лікування, за що він вдячний медикам.

Максим Неліпа

"Так склалося, що потрапив до лікарні, в щелепно-лицьову хірургію. Інформація з'явилася в Мережі. Як зазвичай, з неточностями та перебільшеннями. Звісно, війна не омолоджує та не додає здоров'я, проте про "важке поранення" - не відповідає дійсності. Перебіг хвороби та її суть не з простих. Але зараз я на 100% впевнений в успіху лікування!" – пояснив актор.

Нагадаємо, інформація про поранення Максима Неліпи з'явилася в Мережі після того, як його брат Андрій повідомив, що ведучий перебуває в лікарні. Він написав, що шоумен переніс вже три операції та поступово одужує. Також брат Неліпи просив небайдужих допомогти фінансово акторові та підрозділу, де він служить.

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