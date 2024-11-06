Актор-військовий Попенко дістав серйозну травму та переніс операцію: "Був на Запорізькому напрямку"

Відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко розповів, як дістав серйозну травму та переніс операцію.

Сталося це під час служби ведучого на Запорізькому напрямку, а саме тренувань. Геннадій Попенко невдало впав та травмувався ногою. В актора подвійний перелом у колінному суглобі. Найсерйозніше те, що в Попенка розірвана передня хрестоподібна зв'язка, яка має тримати коліно.

"Я був на Запорізькому напрямку. Під час тренування сталося падіння незручне, з зіткненням. Під час зіткнення вже відбувся перелом. Потім сталося падіння, через що в мене подвійний перелом саме в колінному суглобі, травмовані кілька груп зв'язок, і найстрашніше, що одна група зв'язок, передня хрестоподібна, розірвана взагалі. Її немає, а вона дуже важлива для того, щоб тримати коліно купи, як єдиний організм", - розповів знаменитість на проєкті "Точка опори".

Геннадій Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Геннадій Попенко переніс операцію. Йому в ногу встановили болти та титанові імпланти. Лікарі запевнили, що все буде гаразд. Тож, ведучий нині перебуває на реабілітації та переконаний, що незабаром одужає.

"Мені там зараз накрутили болтів, титанових імплантів, якусь нову зв'язочку мені зварганили з моїх зв'язочок і сказали: "Йди гуляй, все буде добре". Я сподіваюся, що все буде добре. Поки зв'язочка гуляє, не до кінця мене слухає, але ми з нею намагаємося знайти контакт", - додав шоумен.

Нагадаємо, Геннадій Попенко долучився до служби в лавах ЗСУ влітку 2022 року. Раніше ведучий розповідав, як дружина відреагувала на його рішення.

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