Гламур
156
1 хв

Актор-військовий Андрій Синишин загинув на фронті

Від квітня 2025 року артист вважався безвісти зниклим.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Андрій Синишин

Андрій Синишин / © instagram.com/les_kurbas_theatre

Український актор Андрій Синишин загинув на фронті.

Сумну новину повідомили на сторінці львівського театру імені Леся Курбаса. 11 вересня вони опублікували в Instagram допис, в якому зазначили, що їхній колега загинув. Андрій зник безвісти ще у квітні 2025 року.

Андрій Синишин віддав своє життя 16 квітня поблизу села Юнаківка на Сумщині. Він залишив світлу пам’ять як актор та відданий воїн Збройних сил України.

Андрій Синишин / © instagram.com/les_kurbas_theatre

Андрій Синишин / © instagram.com/les_kurbas_theatre

Прощання з Андрієм відбудеться 13 вересня:

  • 11:00 — чин похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (Львів, вул. Театральна, 11)

  • 11:40 — загальноміська церемонія прощання на площі Ринок

  • 11:45 — виїзд до родинного дому в с. Розворяни

  • 12:45 — прощання в родинному помешканні (вул. Зелена, 38)

  • 13:00 — прощання в Церкві святого Іллі (с. Розворяни)

  • 14:00 — поховання на місцевому кладовищі.

