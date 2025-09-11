- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 156
- Час на прочитання
- 1 хв
Актор-військовий Андрій Синишин загинув на фронті
Від квітня 2025 року артист вважався безвісти зниклим.
Український актор Андрій Синишин загинув на фронті.
Сумну новину повідомили на сторінці львівського театру імені Леся Курбаса. 11 вересня вони опублікували в Instagram допис, в якому зазначили, що їхній колега загинув. Андрій зник безвісти ще у квітні 2025 року.
Андрій Синишин віддав своє життя 16 квітня поблизу села Юнаківка на Сумщині. Він залишив світлу пам’ять як актор та відданий воїн Збройних сил України.
Прощання з Андрієм відбудеться 13 вересня:
11:00 — чин похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (Львів, вул. Театральна, 11)
11:40 — загальноміська церемонія прощання на площі Ринок
11:45 — виїзд до родинного дому в с. Розворяни
12:45 — прощання в родинному помешканні (вул. Зелена, 38)
13:00 — прощання в Церкві святого Іллі (с. Розворяни)
14:00 — поховання на місцевому кладовищі.
