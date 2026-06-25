Актор-військовий Ращук похизувався престижною нагородою від ДПСУ: "Маю честь"

Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Реклама

Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук отримав престижну відзнаку ДПСУ «Смарагдова ліра».

Приємною новиною артист поділився зі своїми підписниками в соцмережах. Ращук оприлюднив світлини з урочистого нагородження. На кадрах він позує з дипломом, пам’ятною статуеткою та відзнакою лауреата. Нагороду йому присудили в межах премії «Смарагдова ліра», яку щороку вручає Державна прикордонна служба України. Актор став переможцем у номінації, пов’язаній із кіномистецтвом. Сам Ращук зізнається, що така відзнака стала для нього особливо цінною.

«Дуже приємна відзнака від ДПСУ. Від НГУ до ДПСУ. Маю честь. Слава Нації», — написав військовий та актор.

Реклама

Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Премія «Смарагдова ліра» має багаторічну історію та вважається однією з ключових галузевих нагород прикордонного відомства. Нею відзначають митців і творчих діячів, чиї роботи розповідають про службу, цінності та повсякденне життя українських прикордонників. Серед напрямів, у яких визначають лауреатів, — література, музика, театр, журналістика, образотворче мистецтво та кіно.

«Смарагдову ліру» започаткували ще 2004 року. Традиційно переможців оголошують напередодні Дня прикордонника, а самі нагороди вручають авторам найкращих творчих проєктів.

Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Володимир Ращук народився в Маріуполі та добре відомий українським глядачам за ролями у стрічках «Чорний ворон», «Каховський об’єкт», «Конотопська відьма» та серіалі «Прикордонники». Після початку повномасштабного вторгнення актор став до лав Національної гвардії України, пройшов бойовий шлях від піхотинця до командира роти батальйону «Свобода» бригади «Рубіж». За службу захисник був удостоєний ордена «За мужність» та низки військових відзнак. Попри виконання бойових завдань, Ращук продовжує працювати в творчій сфері та брати участь у кінопроєктах.

Нагадаємо, нещодавно актор-воїн Ращук вийшов на зв’язок після скандального розлучення з ексдружиною Вікторією Білан та шокував реакцією.

Реклама

Новини партнерів