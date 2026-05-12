Актор-військовий Ращук різко висловився про зраду дружині під час вагітності: "Багато л*йна"

Володимир Ращук та Вікторія Білан

Інтерес до особистого життя актора Володимира Ращука та історії його зради дружині Вікторії Білан під час вагітності знову різко зріс після нового резонансного інтерв’ю, яке активно обговорюють у Мережі.

Артист і військовий знову публічно повернувся до теми минулих стосунків. Він наголосив, що не планує розкривати деталі. Реакція на його слова виявилася швидкою і масовою. Журналісти одразу почали звертатися по коментарі. Сам Ращук відмежувався від публічного обговорення конфлікту. Він чітко дав зрозуміти, що не хоче розганяти скандал.

«Після інтерв’ю мені 16 журналістів написали, аби я дав коментар. Я не коментую цього. Справа двох стосується тільки двох. Я не хочу опускатися до цього рівня», — зазначив він у коментарі проєкту ЖВЛ.

Володимир Ращук і Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Водночас актор прямо дав зрозуміти, що не збирається доводити свою правоту чи спростовувати звинувачення у публічному просторі. За його словами, з часом ця історія втратить гостроту і інтерес. Він уникає деталей і говорить максимально стримано, акцентуючи лише на власних висновках.

«Так, я багато накосячив, зробив багато л*йна. Але знаєте, як ідуть чоловіки? Залишають все і йдуть. Тому тут моя совість абсолютно чиста», — додав він.

Володимир Ращук і Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Попри складний бекграунд стосунків, Ращук підкреслює, що не хоче жити минулим і переводить фокус на теперішнє. Його позиція звучить жорстко, але водночас демонструє спробу закрити особисту історію без подальших публічних пояснень.

«Найголовніше, що в мене є син. Це мій основний фокус. За нього я борюся», — підсумував Ращук.

Володимир Ращук з сином від Вікторії Білан / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Зазначимо, Володимир Ращук був у шлюбі з акторкою Вікторією Білан з 2015 року. Подружжя довго намагалося стати батьками спільної дитини та пройшло кілька спроб ЕКЗ. Минулого року стало відомо про довгоочікувану вагітність Вікторії після шостої спроби.

Паралельно, за словами актора, в його житті з’явилися інші стосунки, з жінкою з його минулого. Пізніше Вікторія розповіла, що дізналася про зради, переглянувши телефон чоловіка. У жовтні 2025 року в пари народився син Ярема. А вже у 2026 році сам актор визнав, що пішов із сім’ї під час вагітності дружини, пояснюючи це внутрішніми змінами та новими почуттями.

