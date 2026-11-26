Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков / © viva.ua

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Український актор-військовий Сергій Стрельніков зізнався, як дружина Вікторія Литвиненко відреагувала на його мобілізацію та як відстань впливає на їхні стосунки.

Артист від липня цього року служить у війську. Сергій Стрельніков сам ухвалив рішення долучитися до лав ЗСУ. Актор в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізнається, що дружина його підтримала. Щоправда, разом із тим у неї виник страх, як вона буде вдома сама. Проте артист знайшов слова, аби втішити кохану, та запевнив її, що все буде гаразд.

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«Моя дружина мене підтримала у цьому рішенні. Перша її реакція була: "Що я буду робити без тебе? Ні, я впораюся, я сильна, але все ж таки, як це буде…". Я сказав, що все буде добре. Вона дійсно в мене дуже сильна, я можу цілком на неї покладатися у всіх сенсах», — поділився актор.

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Сергій Стрельніков та Вікторія Литвиненко / © viva.ua

Також Сергій Стрельніков зізнався, як відстань впливає на його стосунки з дружиною. Артист зазначив, що до розлуки ніколи не можна бути готовим. Проте, на щастя, в їхній родині все гаразд. Рідні підтримують Сергія Стрельнікова. Тим часом поруч із Вікторією Литвиненко є син, який підбадьорює маму, поки тато не поруч.

«Я не знаю, чи можна до цього бути взагалі готовим. Інше питання, як родина це сприймає і як родина здатна долати цю ситуацію. У мене все добре! Мене всі підтримали, всі розуміють, чому я там. Всі бачать, ким я став і ким я був. Дружину підтримує син, підійде, обніме і скаже: "Мамо, все буде добре"», — поділився актор.

Повне інтерв’ю можна переглянути на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: СТРЕЛЬНІКОВ | «ТИ ТУТ НІХТО»: про МОБІЛІЗАЦІЮ, відмову від російської крові та родичів ПО ТОЙ БІК

Нагадаємо, раніше Сергій Стрельніков розкрив, як після невдалих спроб опинився у війську. Також артист зізнався, чим займається на фронті.

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