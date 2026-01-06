Актор-військовий Володимир Ращук вперше повністю показав свого 3-місячного сина від Вікторії Білан

Володимир Ращук і Вікторія Білан

Український актор-військовий Володимир Ращук вперше повністю показав свого 3-місячного сина.

Дружина артиста – акторка Вікторія Білан – народила малюка 6 жовтня 2025 року. Проте подружжя ретельно приховувало синочка від сторонніх очей. І ось 6 січня Яремі вже виповнилось три місяці. Тож, з нагоди особливої дати Володимир Ращук вперше повністю показав синочка.

Актор опублікував фото, де на його грудях лежав малюк. Хлопчик мило дивився в об'єктив фотокамери, поки тато робив селфі. Володимир Ращук зазначив, що просто безмежно любить синочка.

Володимир Ращук із сином від Вікторії Білан / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

"Три місяці моєму Всесвіту. Синку, люблю безкінечно", - адресував теплі слова малюку актор.

Зазначимо, Володимир Ращук та Вікторія Білан виховують не лише синочка, який з'явився на світ 6 жовтня 2025 року, але й доньку Катерину. Дівчина вже доросла та здобуває акторську освіту.

