- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 1 хв
Актор-військовий Володимир Ращук вперше повністю показав свого 3-місячного сина від Вікторії Білан
Артист припинив приховувати малюка.
Український актор-військовий Володимир Ращук вперше повністю показав свого 3-місячного сина.
Дружина артиста – акторка Вікторія Білан – народила малюка 6 жовтня 2025 року. Проте подружжя ретельно приховувало синочка від сторонніх очей. І ось 6 січня Яремі вже виповнилось три місяці. Тож, з нагоди особливої дати Володимир Ращук вперше повністю показав синочка.
Актор опублікував фото, де на його грудях лежав малюк. Хлопчик мило дивився в об'єктив фотокамери, поки тато робив селфі. Володимир Ращук зазначив, що просто безмежно любить синочка.
"Три місяці моєму Всесвіту. Синку, люблю безкінечно", - адресував теплі слова малюку актор.
Зазначимо, Володимир Ращук та Вікторія Білан виховують не лише синочка, який з'явився на світ 6 жовтня 2025 року, але й доньку Катерину. Дівчина вже доросла та здобуває акторську освіту.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала свіже фото піврічного сина. Оскар вже помітно підріс та подорослішав.