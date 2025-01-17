Актор-воїн Дмитро Сова назвав відомого колегу, який допоміг йому перевестися до бригади у Києві

Зірка стрічки "Село на мільйон", український актор Дмитро Сова, який служить в лавах ЗСУ, розповів деталі свого переведення до іншої бригади.

Як виявилося, ця історія має доволі багато нюансів. Дмитро зізнався, що зміні місця роботи у війську посприяв його товариш, актор Євген Ламах. Саме йому зателефонувала дружина Сови Дар'я Легейда. Стурбований Євген зізнався, що докладе всіх зусиль, аби перевести колегу до військ у Києві. Так і сталося, але перед тим Дмитро каже, що довго відмовлявся йти на зміни через прихильність до керівництва, де він служив раніше.

"Це все друзі. Дружина Даша розповіла моєму другу, актору Жені Ламаху, що мене кинули в сухопутку, перша танкова. Женя телефонує й каже, що спробує щось вирішити. А я кажу йому, що поспілкувався з керівництвом і все окей, мені не треба. А він мені каже, що буде людина телефонувати й дані просити. Я скинув. І одного разу повертаюся після бойового й приходить наказ. Командир запитує "так чи ні". Телефоную Жені й кажу, що лишаюся. А він мені: "Дімо, так не можна. Ти не уявляєш, яких людей я підняв!" Я кажу командиру, що треба їхати. А потім зустрічаюся з ним і він каже, що я нікуди не їду й він робить наказ на відкликання. І тут сиджу в бліндажі й приходить лист: "Терміново перевести солдата Сову до Києва…" Командир сказав здавати зброю та їхати", - поділився актор в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Євген Ламах / Фото: instagram.com/dimasovajr

Тим не менш, Сова зізнається, що попри зручність служби у столиці у будь-який момент готовий повернутися туди, де воював раніше. І зробить це у випадку, коли його навички не будуть потрібними на новій посаді.

"І так я потрапив завдяки Жені Ламаху до першого центру. Мені сказали, що їм треба це й оце. Тут взагалі класний командир. Скажу чесно, мені пощастило, що я там і тут не загинув. Від цього ніхто не застрахований. Але тут я ближчий до сім'ї й простіше, але я собі сказав, що якщо нічим тут не зможу допомогти, то повернуся", - додав військовослужбовець.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик відповіла на закиди, що народила третю дитину для захисту чоловіка від мобілізації.

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