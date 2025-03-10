Актор-воїн Геннадій Попенко після операції відповів, чи повернеться до ЗСУ: "Ситуація непроста"

Відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко на тлі серйозного поранення на службі в ЗСУ розповів про подальші плани на майбутнє.

Так, артист поділився, чи повернеться до війська після реабілітації коліна, яке нещодавно йому прооперували після травми на Запорізькому напрямку. За словами Геннадія, попри це, він ще досі офіційно перебуває в лавах ЗСУ та проходитиме ВЛК, яке й вирішить його подальшу долю. Однак він не відкидає можливості навіть після списання працювати в ТЦК.

"Я ще в армії. За паперами. Але проходжу ВЛК на визначення придатності для служби. Можливо, як наслідок, буде списання. Це вже як вирішать лікарі. А повернутися і хотів би, і ні. З одного боку, коли тебе обіймають всі твої дівчата, дружина і дві донечки, то з таких обіймів вирватися важко. Морально. З іншого боку, є хороші пропозиції в армії, де на тебе чекають і де, навіть із такою ногою, ти був би дуже помічним. А під час воєнного стану не бути в армії важко. Морально, знову ж таки", - зазначив актор в інтерв'ю kp.ua.

Геннадій Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Тим не менш, попереду на 45-річного Попенка чекає ще одна операція на нозі. А після цього воїн сподівається якнайшвидше повернутися до форми та звичної рутини.

"Ситуація непроста, але ще важче описати її двома словами. Зараз важливо зосередитися на відновленні повноцінного функціонування кінцівки. На жаль, ця історія не швидка. Професія актора безпосередньо пов'язана з роботою тіла. Тут буде важче знайти собі застосування, якщо є фізичні вади. Тому маю ще одну мотивацію для роботи над наслідками травми. Важко щоразу пояснювати меншій доні, чому я не можу з нею бігати, як раніше. Поки вдається лише кульгати за нею кривенькою качкою", - поділився Геннадій.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький розповів, як потрапив у розшук ТЦК і чим це закінчилося.

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