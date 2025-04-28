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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
1 хв

Актор-воїн Гарік Бірча вперше за тривалий час показався на публіці: як змінився зірка "Вітальки"

Зірка "Вітальки" приїхав у коротку відпустку.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Гарік Бірча

Гарік Бірча

Український шоумен та актор Гарік Бірча, відомий за головною роллю у комедійному телесеріалі "Віталька", показався у відпустці під час служби в ЗСУ.

Рідкісним фото артиста поділився його зірковий сусід. Так, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя у фотоблогу показав їхню зустріч і який вигляд має військовослужбовець. У дописі він зазначив, що Бірча зараз перебуває у Києві. Так, артисти разом випили кави та поспілкувалися.

Після проведеного разом часу Тополя поділився, як змінився актор. За словами музиканта, Гарік Бірча, попри свою службу в ЗСУ, зберіг унікальне почуття гумору. І авжеж додав, що неймовірно пишається колегою.

Гарік Бірча і Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Гарік Бірча і Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

"Сусід прибув до Києва у відпустку. Зустрілися на каву. Гарік Бірча мобілізувався добровольцем в перший місяць. Доповідаю, почуття гумору при ньому, на місці. Все буде Україна!" — написав лідер "Антитіл".

У коментарях шанувальники подякували зірці за захист.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова поділилася, як її чоловік, співак Девід Аксельрод, дістав травму під час служби в лавах ТрО та переніс операцію.

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