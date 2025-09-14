Актор-воїн Юрій Феліпенко, який поліг у бою, отримав посмертну нагороду: вдова показалася на могилі

Юрій Феліпенко й Катерина Мотрич / © instagram.com/motrichka

Український актор-воїн Юрій Феліпенко, який загинув 15 червня на фронті, був посмертно нагороджений державним орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Про це повідомила його дружина, блогерка Катерина Мотрич. У своєму Instagram вона поділилася зворушливими кадрами спочатку з почесного вручення відзнаки самим Володимиром Зеленським, а потім з Берковецького кладовища у Києві, де похований її коханий. Саме там вдова залишила відзнаку, підкресливши, що для неї це був важливий момент — "передати" нагороду Юрію.

Катерина Мотрич і Володимир Зеленський / © instagram.com/motrichka

Могила Юрія Феліпенка / © instagram.com/motrichka

"Юрчика було нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня. Він точно заслуговував на цю та на багато інших нагород. Дякую, Володимире Зеленський і Держкіно", — написала Катерина.

Нагороду Юрій отримав згідно з указом президента України від 12 вересня. Варто зазначити, що орденом "За заслуги" III ступеня відзначають діячів культури, науки, спорту та інших сфер за особистий вагомий внесок у розвиток країни. Відзнака має форму малинового хреста з гербом України у центрі, прикрашеного позолоченими елементами.

Загибель Юрія Феліпенка на фронті — що відомо

На початку повномасштабної війни зірка приєднався до одного з підрозділів київської територіальної оборони. Паралельно він волонтерив та продовжував виходити на сцену Театру на Подолі.

У квітні 2024 року Феліпенко мобілізувався до лав ЗСУ у складі БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. На жаль, на початку літа стало відомо, що актор загинув на передовій. Прощання з Юрієм Феліпенком відбулося 19 червня у столиці. Попрощатися з військовим прийшли рідні, колеги, друзі та побратими. Його поховали на Берковецькому кладовищі. Для вдови Катерини Мотрич цей день став болісним ударом, після якого вона досі оговтується.