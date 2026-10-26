Актор-воїн Попенко після травми повідомив про нове місце служби: що відомо про його призначення

Геннадій Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

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Український актор і телеведучий Геннадій Попенко повідомив про нове місце служби після травми коліна та розповів, якими проєктами займатиметься у Національній гвардії України.

47-річний шоумен оголосив про долучення до Нацгвардії. Він служитиме у Київському інституті НГУ. Там Попенко зможе застосовувати свій досвід у медіа та комунікаціях. Серед його завдань — культурні й освітні ініціативи. Раніше актор був військовослужбовцем бойових підрозділів. Повернутися до служби в новому форматі йому дозволив статус придатного до військової служби з обмеженнями.

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«Радий долучитися до Національна гвардія України. Через попередню травму маю статус придатного, але з обмеженнями. Тому з армійських пропозицій (а їх дуже багато — кожен знайде для себе) обрав ту, що може поєднувати службу та цивільний фах. Київський інститут Національної гвардії України — нове місце служби, можливість втілювати культурні, освітні та комунікаційні проєкти. Тут хочеться відразу закинути „рекламу“ найближчих проєктів, але краще і безпечніше постфактум», — поділився телеведучий в Instagram.

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Геннадій Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

Попенко не став розкривати подробиць майбутніх ініціатив, натякнувши, що розповідатиме про них уже після реалізації. Водночас нове призначення дасть йому змогу продовжити військову службу, використовуючи навички, здобуті за роки роботи на телебаченні.

Свій військовий шлях ведучий розпочав добровільно після деокупації Київщини. Він долучився до війська 2022 року та виконував різні завдання — від служби в підрозділах протиповітряної оборони до участі в антидиверсійній роботі, розмінуванні й охороні стратегічних об’єктів. Згодом Попенко служив у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади та резервного підрозділу.

Влітку 2024 року під час тренувань на Запорізькому напрямку телеведучий серйозно травмував коліно. Через ушкодження він був переведений у запас, однак тепер повідомив про повернення до служби на іншій посаді.

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