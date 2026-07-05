Актор-воїн Ращук на тлі гучного конфлікту з колишньою неочікувано показався з 9-місячним сином

Вікторія Білан, Володимир Ращук та їхній син

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Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук після нещодавніх звинувачень від колишньої дружини Вікторії Білан уперше за тривалий час публічно звернувся до їхнього спільного сина.

У своєму Instagram артист опублікував архівне фото з маленьким Яремою. Приводом стало особливе сімейне свято. Так, сьогодні, 5 липня, хлопчику виповнилося дев’ять місяців.

«Мій промінь світла. Люблю тебе, синку, дуже. 9 місяців щастю», — коротко написав Ращук.

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Володимир Ращук з сином / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Публікація з’явилася невдовзі після того, як Вікторія Білан заявила про складні стосунки з колишнім чоловіком. Наприкінці червня вона стверджувала, що актор нібито вже кілька місяців не бере участі у фінансовому забезпеченні сина та майже не долучається до його виховання. Сам Володимир ці звинувачення публічно не коментував. Натомість обмежився привітанням для Яреми, показавши спільний кадр із малюком.

Нагадаємо, раніше між колишнім подружжям вже виникав публічний конфлікт через хрестини сина. Ращук запевняв, що не був присутній на церемонії лише тому, що його нібито не повідомили про дату проведення таїнства. Водночас Вікторія Білан наполягала на протилежному. За її словами, ексчоловік знав про хрестини, навіть долучався до вибору хрещених батьків, однак у підсумку так і не прийшов. Наразі колишнє подружжя продовжує публічно висловлювати різні версії подій, а їхній конфлікт набирає обертів.

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