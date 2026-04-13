Актор-воїн Ращук після заяви про розлучення несподівано возз’єднався з ексдружиною та сином
Володимир Ращук спільно з родиною відсвяткував Великдень.
Український актор і військовий Володимир Ращук після новин про розрив із коханою здивував шанувальників — він знову з’явився поруч із колишньою дружиною Вікторією Білан та їхнім маленьким сином Яремою.
Неочікувана зустріч відбулася у символічний день — на Великдень. Колишнє подружжя разом провело свято та поділилося теплими сімейними кадрами в соцмережах. На фото Володимир Ращук, Вікторія Білан і їхній шестимісячний син Ярема позують біля церкви з великоднім кошиком.
Вочевидь, попри розлучення, пара зберегла теплі стосунки заради дитини та разом розділила важливий момент у житті малюка. Особливими враженнями поділилася Вікторія Білан, наголосивши, що це перше святкування Великодня для їхнього сина.
«Перший Великдень Яремчика. У нього теж була своя корзинка, хоч і маленька, але така ж святкова, як і в дорослих. Він уперше святив пасочку, вперше проживав це світле свято разом з нами… Вперше був щедро омитий святою водичкою. І навіть зробив свій перший крок у нове — почали прикорм. Стільки „вперше“ в одному дні… Такий вигляд має моє материнське щастя! Ще б донечку поряд, але у неї своє доросле життя. Люблю вас, мої дітки. Світлого Великодня всім від нас», — замилувала Вікторія.
Як відомо, на початку квітня Володимир Ращук повідомив про розлучення з Вікторією Білан, що стало несподіванкою для прихильників. Актор-воїн не став розкривати подробиць, але натякнув, що цьому передували певні внутрішні зміни. Крім того, чесно заявив, що вже щасливий у нових стосунках. Та поміж тим проводить час із Яремою.
