Актор-воїн зізнався, чим його розлютив Цимбалюк і як закінчився їхній конфлікт: "Він писав мені"

Тарас Цимбалюк та Данііл Мірешкін

Український актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін, який раніше оголосив про розлучення з дружиною, зізнався, чим його обурив Тарас Цимбалюк і як завершився їхній конфлікт.

Так, раніше Мірешкін критикував артиста за його гру "азовця" в одному з фільмів. Та, виявляється, не це спершу причинило його обурення. Данііл Мірешкін на YouTube-каналі "Характер" говорить, що ставлення до Тараса Цимбалюка змінилося через театр, де він працює. Їхня спільна знайома займається волонтерством. Вона організовувала благодійний захід, куди хотіла покликати акторів, аби ті зіграли виставу. Та волонтерці заявили, що безкоштовно цього не робитимуть, мовляв, артистам треба з чогось платити кошти. Мірешкін, коли про це дізнався, то неабияк обурився. За його словами, він і сам є актором, тож розуміє, що зіграти виставу – це не складно й не займає багато часу. А коли Мірешкін побачив, як Тарас Цимбалюк в одному з фільмів грає "азовця", то не стримався та розкритикував його.

Тарас Цимбалюк та Данііл Мірешкін / © instagram.com/mireshkin_daniil

"Одна наша спільна знайома – акторка-волонтерка – влаштовувала велику подію, куди запрошувала багато різних своїх знайомих, виконавців, і зателефонувала Жені Олійнику - це продюсер того театру, де грає Тарас, і попросила зіграти благодійну виставу. На що вона отримує відповідь: "Ціна питання?". Вона каже, що це благодійна вистава, і ми 100% грошей відправляємо на збір. На що вона отримує відповідь: "Ми так не працюємо, мені треба акторам платити гроші". Я коли дізнався про цю історію, мене реально теліпало. Коли продюсер каже, що йому треба акторам платити…Кому? Тарасу Цимбалюку чи Ользі Сумській треба заплатити? Давайте скинемося, зробимо банку й заплатимо їм за проукраїнську позицію? Це мене настільки тримало весь цей час, а ця історія каталізатором стала. Мене це сильно обурює, коли люди з великою аудиторію не проявляються", - пригадав артист.

Мірешкін говорить, що Цимбалюк образився на нього за таку критику та навіть писав в особисті повідомлення. Сам Данііл визнає, що актор дійсно допомагає війську, робить репости зборів. Однак військовий переконаний, що Цимбалюк, за яким стежить чимала аудиторія, може робити значно більше.

Данііл Мірешкін / © instagram.com/mireshkin_daniil

"Тарас образився за це відео. Він мені писав: "Ну от чого так? І знову до мене, значить, прискіплива така увага. Я допомагаю". Так, правда, наша знайома - акторка-волонтерка - казала, що він допомагав, він там постить, але ж це не навантаження, коли у тебе аудиторія 300+ тисяч. Зарепостить... Що це вартує?" – додав артист.

Зазначимо, на початку жовтня Данііл Мірешкін розкритикував Тараса Цимбалюка за те, що той грає роль "азовця" та одягає шеврони, але при цьому не має жодного стосунку до війська. Водночас справжні військові докладають чимало зусиль, аби взагалі потрапити до "Азову". Також Мірешкін пригадав скандал, коли Цимбалюк у компанії одіозної блогерки Алхім розважався під російськомовні пісні, і зазначив, що актор не докладає достатньо зусиль, аби допомагати війську.

Тарас Цимбалюк тоді відреагував на цей скандал. Актор зазначив, що той самий шеврон йому дали військові "Азову", які були дотичні до знімального процесу. Також артист заявив, що зіграв у майже 300 виставах, в кінці кожної з яких закликає допомагати ЗСУ. Окрім того, актор запевняв, що його театр переказує кошти на потреби військових.