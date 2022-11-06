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Актор Євген Сморигін склав іспит на отримання громадянства України та зізнався, як це відбувалося

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Час на прочитання
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Актор Євген Сморигін склав іспит на отримання громадянства України та зізнався, як це відбувалося

Євген Сморигін / Фото: facebook.com/smorigin

Знаменитість розповів, чи складно йому було складати іспит.

Відомий актор, зірка "Дизель Шоу", Євген Сморигін планує отримати українське громадянство і навіть вже склав відповідний іспит.

Знаменитість поділився, що його родина в Україні, а дружина з дітьми – українці. Тож і він має отримати українське громадянство.

Євген Сморигін з сім'єю / © instagram.com/smorigin_evgeni
Євген Сморигін з сім'єю / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

"Я хочу отримати українське громадянство, тому що тут моя родина, тут мої діти, тут моя дружина-українка. І тому я вважаю, що я повинен бути українцем", - розповів Євген "Фактам ICTV".

Сморигін пригадав, як складав іспит. Це відбувалося в аудиторії університету і все фільмувалося на камеру. У кабінеті актор протягом години складав іспит з української мови. За словами Євгена, він показав знання, які необхідні для отримання громадянства.

Євген Сморигін / © facebook.com/smorigin
Євген Сморигін / Фото: facebook.com/smorigin

"Ти приходиш до класу в університеті. Маленький клас, комп'ютер, камера перед тобою. Є завдання, які ти виконуєш. Дуже легко було для мене. Ну, наприклад, завдання: є фотографія, на ній родина на пікніку, і ти описуєш, що там відбувається. Все записує камера. Або ж ще таке завдання: є розповідь, у якій деяких слів не вистачає. І ти пишеш, підставляєш ті слова, які вважаєш за потрібне. Неважко було. На все про все є година. І для рівня на отримання громадянства я склав", - зазначив актор.

Нагадаємо, нещодавно колишня учасниця гурту YUKO, виконавиця Юлія Юріна, яка за походженням є росіянкою, розповіла про отримання українського громадянства.

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Дата публікації
Перегляди
1393
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