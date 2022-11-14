Актор Євген Сморигін зізнався, на скільки балів склав іспит на отримання громадянства України

Відомий актор, зірка "Дизель Шоу", Євген Сморигін хоче отримати український паспорт, тож задля цього склав іспит, щоб стати громадянином України.

Як зізнався зірка, він міг би зробити інакше. У нього дружина, з якою він у шлюбі 13 років і має трьох дітей, - українка. Тож і Євген міг отримати громадянство України. Утім, задля цього Сморигіну треба було б їхати до Білорусі. Тому актор вирішив скласти іспит на отримання громадянства. Він минув успішно. Актор склав іспит на 97 балів зі 100 можливих.

Євген Сморигін з сім'єю / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

"Цей іспит необхідний для отримання українського громадянства. Я міг зробити інакше — по дітях і дружині, з якою 13 років у шлюбі. Але для цього мені треба було б їхати до Білорусі і змінювати паспорт. Він видається з іншою формою, яка засвідчує, що я виїхав за кордон. Але я не можу туди поїхати, бо не впевнений, чи дадуть мені повернутися", - розповів знаменитість.

Далі міністр культури Олександр Ткаченко має подати президенту Зеленському відповідний запит, аби Смиригіну дозволили стати громадянином України. Утім, Євген не знає, коли буде підписаний документ.

Євген Сморигін / Фото: facebook.com/smorigin

"Далі, як я розумію, міністр культури має подати запит президенту України з моїм проханням отримати громадянство. Аргументувати, що я є представником України, працюю скільки років тут, маю проукраїнську позицію та хочу стати українцем. Коли саме підпишуть такий запит, не знаю. Залишилося питання тільки в цьому", - пояснив актор.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Євген Сморигін склав іспит задля того, аби стати громадянином України. Актор розповідав раніше, як саме відбувався його екзамен.

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