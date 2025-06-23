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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
817
Час на прочитання
1 хв

Актор Євген Гашенко зізнався, що має бронь від мобілізації та як її отримав

Також Євген Гашенко поділився, чи думав про службу в лавах ЗСУ та як зараз допомагає військовим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Євген Гашенко

Євген Гашенко / © скриншот з відео

Зірка "Дизель Шоу", ведучий та актор Євген Гашенко, який раніше коментував рішення Яни Глущенко піти з проєкту, зізнався, що має бронь від мобілізації.

Артист працює на одному з популярних телеканалів України, що транслює телемарафон "Єдині новини". Відповідно у Гашенка є бронь від мобілізації. Тим не менш, актор в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, якщо війна триватиме й далі, а ситуація буде погіршуватися, то тоді служити потрібно буде йти всім.

"Я розумію, якщо це затягнеться, тоді вже не до гумористичних шоу буде. Якщо повториться історія з 2022 роком, то тоді вже, мабуть, всі підемо туди", - поділився актор.

Євген Гашенко / © скриншот з відео

Євген Гашенко / © скриншот з відео

Наразі ж Євген Гашенко активно займається волонтерством. Він разом із іншими артистами збирає кошти на потреби ЗСУ, з яких потім купує речі, які вкрай необхідні на фронті: автівки, амуніція, дрони та інше.

"Зараз намагаємося допомагати і підтримувати військових. Ми як артисти зараз більше користі принесемо ЗСУ, коли будемо збирати кошти, купувати автівки, амуніцію, РЕБи, дрони і все, що ми можемо. Ми це робимо і намагаємося якомога більше зібрати", - додав артист.

Тим часом актор Олексій Воротніков поповнив лави ЗСУ. Також артист звернувся до своїх шанувальників.

Дата публікації
Кількість переглядів
817
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