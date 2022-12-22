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Актор "Жіночого Кварталу" Шумко показав SMS від батька вбитого окупантами хлопчика, якому артист писав привітання

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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626
Час на прочитання
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Актор "Жіночого Кварталу" Шумко показав SMS від батька вбитого окупантами хлопчика, якому артист писав привітання

Володимир Шумко

Володимир Шумко поділився трагічною історією у своєму фотоблогу.

Український гуморист, актор "Жіночого Кварталу" та Improv Live Show Володимир Шумко розповів трагічну історію, яка трапилася з його маленьким фанатом.

Рік тому до Шумка звернулася мама 11-річного Дмитра Надія з проханням записати її сину привітання до дня народження, оскільки хлопчик є відданим прихильником артиста. Володимир з радістю відгукнувся і привітав юного фаната.

Втім, за рік Шумку написав батько Дмитра та чоловік Надії і повідомив, що в результаті обстрілу російськими окупантами 1 липня Сергіївки Одеської області його дружина та син загинули.

Повідомлення від чоловіка, а також переписку з Надією Шумко показав у своєму Instagram.

"Дімка, так шкода, що моє привітання з твоїм днем народження було останнє в твоєму житті... Я б залюбки робив це кожного року і хотів би, щоб ми побачились на моєму концерті. Але... Але нажаль мразота вирішила за нас як нам жити... чи не жити. Хочу, щоб там, де ти зараз є... в тебе були найкращі дні народження. Пизд*ць як важко отримувати такі повідомлення", - прокоментував відео Шумко.

Підписники сторінки Володимира поділилися, що ця історія довела їх до сліз: "Реву", - написала реперка alyona alyona. "О Боже… Як це сумно", - поділилася Катерина Нікітіна з "Жіночого Кварталу". "Боже, який жах. Це дивитися без сліз не можливо, ти не знаєш, точніше не знав цих людей, а плачеш наче за близькими. Царство небесне їм, а нам усім перемоги, ці виродки понесуть покарання за все зло", - пишуть юзери.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 липня російські окупанти завдали масований ракетний удар по курортному селищу Сергіївка Одеської області. У результаті обстрілу було зруйновано 9-поверховий житловий будинок та дві будівлі бази відпочинку. Внаслідок удару загинула 21 особа, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

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Дата публікації
Перегляди
626
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