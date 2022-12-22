Актор "Жіночого Кварталу" Шумко показав SMS від батька вбитого окупантами хлопчика, якому артист писав привітання

Український гуморист, актор "Жіночого Кварталу" та Improv Live Show Володимир Шумко розповів трагічну історію, яка трапилася з його маленьким фанатом.

Рік тому до Шумка звернулася мама 11-річного Дмитра Надія з проханням записати її сину привітання до дня народження, оскільки хлопчик є відданим прихильником артиста. Володимир з радістю відгукнувся і привітав юного фаната.

Втім, за рік Шумку написав батько Дмитра та чоловік Надії і повідомив, що в результаті обстрілу російськими окупантами 1 липня Сергіївки Одеської області його дружина та син загинули.

Повідомлення від чоловіка, а також переписку з Надією Шумко показав у своєму Instagram.

"Дімка, так шкода, що моє привітання з твоїм днем народження було останнє в твоєму житті... Я б залюбки робив це кожного року і хотів би, щоб ми побачились на моєму концерті. Але... Але нажаль мразота вирішила за нас як нам жити... чи не жити. Хочу, щоб там, де ти зараз є... в тебе були найкращі дні народження. Пизд*ць як важко отримувати такі повідомлення", - прокоментував відео Шумко.

Підписники сторінки Володимира поділилися, що ця історія довела їх до сліз: "Реву", - написала реперка alyona alyona. "О Боже… Як це сумно", - поділилася Катерина Нікітіна з "Жіночого Кварталу". "Боже, який жах. Це дивитися без сліз не можливо, ти не знаєш, точніше не знав цих людей, а плачеш наче за близькими. Царство небесне їм, а нам усім перемоги, ці виродки понесуть покарання за все зло", - пишуть юзери.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 липня російські окупанти завдали масований ракетний удар по курортному селищу Сергіївка Одеської області. У результаті обстрілу було зруйновано 9-поверховий житловий будинок та дві будівлі бази відпочинку. Внаслідок удару загинула 21 особа, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

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