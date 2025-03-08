Актора Джина Гекмена і його дружину знайшли мертвими в один день: відома причина смерті

Також відомо, коли саме подружжя пішло з життя.
Судмедексперти назвали точну причину смерті американського актора Джина Гекмена та його дружини, піаністки Бетсі Аракави, яких знайшли мертвими 26 лютого.
Як повідомляє The New York Times, подружжя померло з різницею в тиждень. Першою пішла з життя Бетсі. Передбачається, що її не стало 11 лютого. Саме тоді піаністку востаннє бачили на людях, і вона ще виходила на зв'язок. Тіло Аракави виявили у ванній кімнаті. Зазначається, що причиною її смерті став хантавірус – захворювання, що поширюється через екскременти гризунів. Хоч у будинку подружжя збудника хвороби не було виявлено, а от на території – так.
Тим часом Джин Гекмен помер через хворобу Альцгеймера через тиждень після смерті дружини, а саме 18 лютого, саме тоді припинив працювати його кардіостимулятор. Актор через недуг не міг самостійно піклуватися про себе. Зазначається, що хоч у нього і не було виявлено зневоднення, але от їжу він не приймав. Також через хворобу Альцгеймера артист міг і не знати про смерть дружини.
До слова, разом із подружжям знайшли мертвим і їхнього собаку. Зазначається, що чотирилапий міг померти через голод та зневоднення. Щоправда, інші собаки пари, які теж перебували на території маєтку, живі.
Нагадаємо, раніше судмедексперти припускали іншу причину смерті Джина Гекмена та його дружини. Зазначалося, що акторові нібито стало зле, Бетсі похапцем шукала ліки, випадково впала у ванній кімнаті та вдарилася головою. Так спочатку вважали через те, що поруч із тілом піаністки були знайдені розкидані медикаменти.
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