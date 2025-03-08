Актора Джина Гекмена і його дружину знайшли мертвими в один день: відома причина смерті

Також відомо, коли саме подружжя пішло з життя.

Судмедексперти назвали точну причину смерті американського актора Джина Гекмена та його дружини, піаністки Бетсі Аракави, яких знайшли мертвими 26 лютого.

Як повідомляє The New York Times, подружжя померло з різницею в тиждень. Першою пішла з життя Бетсі. Передбачається, що її не стало 11 лютого. Саме тоді піаністку востаннє бачили на людях, і вона ще виходила на зв'язок. Тіло Аракави виявили у ванній кімнаті. Зазначається, що причиною її смерті став хантавірус – захворювання, що поширюється через екскременти гризунів. Хоч у будинку подружжя збудника хвороби не було виявлено, а от на території – так.

Джин Гекмен із дружиною / Фото: Associated Press

Тим часом Джин Гекмен помер через хворобу Альцгеймера через тиждень після смерті дружини, а саме 18 лютого, саме тоді припинив працювати його кардіостимулятор. Актор через недуг не міг самостійно піклуватися про себе. Зазначається, що хоч у нього і не було виявлено зневоднення, але от їжу він не приймав. Також через хворобу Альцгеймера артист міг і не знати про смерть дружини.

До слова, разом із подружжям знайшли мертвим і їхнього собаку. Зазначається, що чотирилапий міг померти через голод та зневоднення. Щоправда, інші собаки пари, які теж перебували на території маєтку, живі.

Джин Гекмен із дружиною / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше судмедексперти припускали іншу причину смерті Джина Гекмена та його дружини. Зазначалося, що акторові нібито стало зле, Бетсі похапцем шукала ліки, випадково впала у ванній кімнаті та вдарилася головою. Так спочатку вважали через те, що поруч із тілом піаністки були знайдені розкидані медикаменти.

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