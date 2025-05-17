Актора-воїна Геннадія Попенка списали зі служби через серйозні проблеми зі здоров'ям

Геннадій Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

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Відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко повідомив, що його списали зі служби через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Знаменитість протягом трьох років служив у війську. Під час тренувань актор дістав серйозну травму коліна, що довелося робити операцію зі встановленням титану. Врешті, травмована нога не дозволяє Геннадію Попенку продовжувати службу, тож його списали.

"Майже три роки тому призвався. І от нещодавно списаний з армії на певний термін. На згадку про цей час - біль та титан в коліні. Вже пересуваюся без ковіньки, але біг поки лише сниться. Реально сниться", - поділився актор.

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Допис Геннадія Попенка / © instagram.com/popenko_hennadii

Геннадій Попенко говорить, що продовжуватиме працювати на телебаченні та зніматися в проєктах. Окрім того, ведучий займатиметься волонтерством. Також Геннадій Попенко ділиться, що хоче присвятити себе підтримці армії та ветеранській спільноті.

"Поки не маю відповіді на питання "Чим займатися далі?". Так, є вже рідний "Загублений світ". Так, є любі кінознімальні майданчики, куди буду намагатися повернутися. Так, є наш волонтерський центр, що виготовляє неймовірні маскувальні сітки. Але ще буду шукати діяльність у напрямку підтримки армії чи ветеранської спільноти. Можливо, десь комусь будуть потрібні руки? Чи голова", - поділився актор.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова розповіла, як її чоловік, співак Девід Аксельрод, дістав травму під час служби. Виконавець навіть переніс операцію.