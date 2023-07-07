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Акторці Вікторії Булітко терміново викликали швидку

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
436
Час на прочитання
1 хв
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Акторці Вікторії Булітко терміново викликали швидку

Вікторія Булітко / Фото: instagram.com/bulitka

Артистка розповіла, що з нею трапилося.

Акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показалася у кареті швидкої допомоги та неабияк налякала своїх прихильників.

Знаменитість в Instagram опублікувала відео, де вона лежить у швидкій. Прихильники почали неабияк хвилюватися за свою кумирку. Булітко пояснила, що з нею трапилося.

Як виявилося, під шкіру акторки заліз кліщ, який вкусив її за пікантне місце – сідниці. Тварину потрібно було негайно діставати, аби вона не завдала шкоди. Тож, Вікторія вирішила не ризикувати та викликала швидку.

"Це мій перший раз у швидкій...", - поділилася Вікторія.

Щоправда, деякі підписники обурилися, що задля того, аби дістати кліща, акторка викликала швидку. Однак Вікторія пояснила, що поруч не було медпункту. Тим часом кліща Булітко не хотіла самостійно діставати, аби не нашкодити собі.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар'я Петрожицька не на жарт налякала шанувальників. Артистка опинилася в лікарні під крапельницею.

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Дата публікації
Перегляди
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