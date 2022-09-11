Актори "Дизель шоу" Писаренко та Нікішин розважають росіян на круїзному лайнері

Так, ексгравці команди КВК "Уездный город" та учасники української студії "Дизель Шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин, як з'ясувалося, заробляють криваві рублі, виступаючи на круїзному лайнері перед росіянами. Цей лайнер курсує з російського міста Сочі до Туреччини і назад.

Відповідні афіші з анонсами концертів за участі Писаренка та Нікішина з'явилися на офіційній сторінці круїзу у Instagram. Спочатку концерт відбудеться 24 вересня. І, як з'ясувалося, раніше на цьому лайнері для росіян Писаренко та Нікішин вже виступали. "Це було так весело, що ми вирішили повторити!" – з таких слів починається анонс заходу.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин розважають росіян / Фото: instagram.com/astoriagrande

15 жовтня на цьому круїзному лайнері Писаренко та Нікішин зіграють у виставі разом з російською співачкою Ольгою Бузовою.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин розважають росіян / Фото: instagram.com/astoriagrande

Цікаво, що анонс концерту у вересні Писаренко спочатку розмістив у своєму Facebook, однак поквапився видалити. Певно, через гнівні коментарі українців.

Нагадаємо, що Сергій Писаренко разом з дружиною-українкою мешкали під Києвом. У квітні актор показав, як російські окупанти потрощили його будинок. Та дружину і доньку Писаренко встигнув вивезти до Талліна.

У червні керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, чи залишаться росіяни Писаренко та Нікішин у складі команди. Тоді Крутоголов сказав, що Писаренко з родиною залишився в Україні і продовжує виступати у складі "Дизель Студіо". Євген Нікішин поїхав до Росії, бо у нього там родина.

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